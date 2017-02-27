Президент України Володимир Зеленський анонсує цього року в Україні проведення земельної реформи, яка дозволить створити ринок землі у 2020 році. Про це він повідомив в ході українсько-турецького бізнес-форуму в рамках офіційного візиту глави Української держави до Туреччини. "У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі в 40 мільйонів га, яка є однією з кращих у світі за своєю якістю", - заявив він. Крім того, президент зазначив, що в Україні вже працюють турецькі компанії, які володіють землею. "Сподіваюся, що таких компаній стане значно більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність у створенні і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства", - додав голова держави.
Далі все зроблять дуже швидко, бо "так нада" ... прогнози курсу долара стають ще веселішими
Дуже швидко це коли?! Станом на сьогодні не зроблено нічого, а дні йдуть... В тому числі і дні президенства... Розмов дійсно багато! У попередників їх було не менше...
Surfer написав:Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :
Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05
И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !
Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!
Всегда относился к влошенцам в золото с предосторожностью, почти как к душевнобольным, и жизнь обычно неоднократно подтверждала это правило. Могу сделать исключение для миллиардеров, кому деньги некуда девать.
Вот график золота за последние 10 лет.
Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
При вложении тех же денег (30 000) на 10 лет хотя бы под 10% депо с ежегодной капитализацией имели бы гарантированный доход в 40 000 или финальную стоимость 70 000 а не 47 000. Гарантированный а не с горбами и ухабами очень напоминающий график стоимости тюльпана несколько сот лет тому назад.
Даже если считать рост с конца 90-х, будем считать, вдруг у вас тогда была машина времени и вы могли смотаться на 20 лет вперед узрить рост металла, и то вы смогли бы зарабоать больше чем золото стоило в лучшие времена а не сегодня. А что делать тем кто влошился на пиках 11-13 годов ? Как хотя бы вернуть свои ?
И это без доп затрат на хранение слитков , комиссии, опастности кражи / утери и т.п. Какой то нездоровый фетиш - не более того.
UPD Укрепляемся дальше - Киев 25,31
Добре, що ви не зробили свій аналіз починаючи з епохи царських червонців! Тут, якщо ви помітили, рух валюти аналізують навіть по годинно, можуть і за день, і з початку року... В окремих випадках можуть і починаючи з часу заснування гривні, але це в окремих дуже рідких випадках! А, ви чомусь на моє пояснення останнього періоду росту золота і бадьорості тих, хто в ньому саме зараз, видали мені майже весь історичний ракурс... Воно то так, але мова саме про нинішню ситуацію... Ви ж не думаєте, що всі нинішні володарі золотого тільця, купляли його 20 років назад? Он пан Ден заявляв, що придбав 3 кіло при ціні в 41,4... Порадійте за нього! А шо гривня наше все і ціни на все не змінились з 2013 року я вже чув з ваших коментарів! Сьогодні йду на футбол... Ціна квитка - 1000 гривень! В 2013 році була 200 гривень!
KIM30 написав:Мб на початках присів на пару коп. 25.155/25.12
Надеюсь, сегодня и завтра еще немного вниз. В среду в обед должна зайти гривна - хочется успеть купить USD по "сладкому" курсу. Хотя с нынешними реалиями, пожалуй, никто уже и не понимает - какой курс "сладкий", а какой нет...