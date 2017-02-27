Максимум - лёгкой просадочкой, а может и наоборот//))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:22
Максимум - лёгкой просадочкой, а может и наоборот//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:37
Qwerty
Е там 40+. В мене є зливки по ціні 21-25, свого часу хотів їх здати в НБУ, ну коли всі бігали здавали бо курс сипався, але не вийшло і з того моменту вирішив тримати
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:40
ТАС онлайн 25.25
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:45
... за крок до перевороту думок ©
... у чарівному місті Лева 22/30
- і то вже літо плавно закінчується...
- а пшеничку то, напевно, вже повним ходом шурують...... - а курс то міцніє
- аномальність?
...чи фактор "Зе"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:48
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:49
Кор счета 56,4 млрд ( +12 млрд )
Остатки на овернайтах упали на 11,2 млрд
НБУ вчера купил 20
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:11
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 56 414,79(44 395,92 + 12 018,87(+ 4 746,61)) млн.
Овернайти дебет 15% - 9 117(20 353 − 11 236(− 5 737)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,3(87 - 0,7(- 0,4)) млн.
Загальна ліквідність 56 414,79 + 9 117 - 86,3 = 65 445,49(64 661,92 + 783,57(− 989,98)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні підросла , хоча і не дістала середнього значення, а ось коррахунки таки добряче виросли.
Дуже впали овернайти аж на − 11 236 млн.грн., таки потреба виконувати норматив середньої ліквідності коррахунків такнула, і коррахунки додали + 12 018,87 млн. грн.
НБУ налив 503 млн. грн. купивши задекларовану 20 млн. долярів. Автономні чинники додали всього 281 млн. грн. Зменшили готівки в оббігу на 573 млн. грн., додаввши на коррахунки. Та -311 млн. грн. забрали Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Як і очікувалось, коррахунки тікнули після 10 числа, бо нормативи треба виконувати, а ось загальна ліквідність тільки наблизилась до середнього значення не перетнувши його. Ліквідності трошки більше ніж вчора, та не більше ніж позавчора. А ще сьогодні аукціон ОВДП.
Ліквяідності не достатньо для сильного росту доляра!
Нове значення норматива середнього значення коррахунків (норматив ліквідності) ще не опублікований. Та ця величина оприлюднюється на протязі 4 діб після 10 числа. На діаграмі поки ще старе значення.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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