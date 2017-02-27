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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17811782178317841785>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:22

  Igor3777 написав:
  Igor3777 написав:Ну что, коллеги, возьмём 25,0 на этой неделе ?)
Так чем там нам обернётся грядущий аукцион ?
Максимум - лёгкой просадочкой, а может и наоборот//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:37

Qwerty
Е там 40+. В мене є зливки по ціні 21-25, свого часу хотів їх здати в НБУ, ну коли всі бігали здавали бо курс сипався, але не вийшло і з того моменту вирішив тримати 8)
twin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:40

ТАС онлайн 25.25
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:45

... за крок до перевороту думок ©

... у чарівному місті Лева 22/30
- і то вже літо плавно закінчується...
- а пшеничку то, напевно, вже повним ходом шурують...... - а курс то міцніє ;)
- аномальність?
...чи фактор "Зе"? ;) :!: :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:48

  Долярчик написав:... у чарівному місті Лева 22/30
- і то вже літо плавно закінчується ;)
- а пшеничку то, напевно, вже повним ходом шурують...... - а курс то міцніє ;)
- аномальність?
... чи фактор "Зе"? ;)

Як тільки розставлять своїх людей подивитесь де буде курс)
А поки насолоджуємось.. :wink:
twin
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Нацбанк покупает по 25,14.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:49

Кор счета 56,4 млрд ( +12 млрд )

Остатки на овернайтах упали на 11,2 млрд

НБУ вчера купил 20
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:11

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 56 414,79(44 395,92 + 12 018,87(+ 4 746,61)) млн.
Овернайти дебет 15% - 9 117(20 353 − 11 236(− 5 737)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,3(87 - 0,7(- 0,4)) млн.

Загальна ліквідність 56 414,79 + 9 117 - 86,3 = 65 445,49(64 661,92 + 783,57(− 989,98)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні підросла , хоча і не дістала середнього значення, а ось коррахунки таки добряче виросли.

Дуже впали овернайти аж на − 11 236 млн.грн., таки потреба виконувати норматив середньої ліквідності коррахунків такнула, і коррахунки додали + 12 018,87 млн. грн.

НБУ налив 503 млн. грн. купивши задекларовану 20 млн. долярів. Автономні чинники додали всього 281 млн. грн. Зменшили готівки в оббігу на 573 млн. грн., додаввши на коррахунки. Та -311 млн. грн. забрали Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Як і очікувалось, коррахунки тікнули після 10 числа, бо нормативи треба виконувати, а ось загальна ліквідність тільки наблизилась до середнього значення не перетнувши його. Ліквідності трошки більше ніж вчора, та не більше ніж позавчора. А ще сьогодні аукціон ОВДП.

Ліквідності не достатньо для сильного росту доляра! :!:

Нове значення норматива середнього значення коррахунків (норматив ліквідності) ще не опублікований. Та ця величина оприлюднюється на протязі 4 діб після 10 числа. На діаграмі поки ще старе значення.

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:18

  twin написав:
  Долярчик написав:... у чарівному місті Лева 22/30
- і то вже літо плавно закінчується...
- а пшеничку то, напевно, вже повним ходом шурують...... - а курс то міцніє ;)
- аномальність?
... чи фактор "Зе"? ;)

Як тільки розставлять своїх людей подивитесь де буде курс)
А поки насолоджуємось.. :wink:

... 20?
... 16?
... а під кінець каденції ПА 8???! :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:41

  Долярчик написав:... 20?
... 16?
... а під кінець каденції ПА 8???! :shock: :mrgreen:


А чего не к истокам 1.76?
Или то на втором сроке уже? )
Aps
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