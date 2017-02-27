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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1782178317841785>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:58

Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 13 сер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:58

  Aps написав:
  Долярчик написав:... а під кінець каденції ПА 8???! :shock: :mrgreen:
а чего не к истокам 1.76? Или то на втором сроке уже? )
Давайте паритет, чего уж там! :)
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 10:59

  Surfer написав:
  Qwerty написав:
  Surfer написав:Пора ветку переименовывать в "стон оленей в контексте ревальвации гривны". А ещё полгода назад оленями здесь называли совершенно других людей :

Почему других ? Те самые "лица", отоварившиеся па 27 и выше а ныне стонущие как в час весеннего гона. Особенно трогают романтические сентенции, сидящих на баксах аленях и ежедневно подсчитывающих свой ежедневный влет, со значительным пикирующим и мало обнадеживающим для них трендом, на гривнеукркпляже, с заботой "об экспортерах". Так и хочется сказать , "золотые вы алени , не бережете вы себя, все о стране печетесь".

Зображення
Киев 25,08 ой, не успел отойти - уже 25,05 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

И кабанчикам особенно баальшой и пламенный превед !

Все тимчасове... Ось ті, хто сидів на золоті і кому прогнозували ще багато років низької ціни і збитків, раптом почали відчувати приплив сил і фінансів, та ще й дуже високими темпами! На сьогодні вже реально продати грам за 47 доларів... І чомусь думаю, що їх чекають і кращі часи!


Всегда относился к влошенцам в золото с предосторожностью, почти как к душевнобольным, и жизнь обычно неоднократно подтверждала это правило. Могу сделать исключение для миллиардеров, кому деньги некуда девать.

Вот график золота за последние 10 лет.

Зображення

Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.

При вложении тех же денег (30 000) на 10 лет хотя бы под 10% депо с ежегодной капитализацией имели бы гарантированный доход в 40 000 или финальную стоимость 70 000 а не 47 000. Гарантированный а не с горбами и ухабами очень напоминающий график стоимости тюльпана несколько сот лет тому назад.

Даже если считать рост с конца 90-х, будем считать, вдруг у вас тогда была машина времени и вы могли смотаться на 20 лет вперед узрить рост металла, и то вы смогли бы зарабоать больше чем золото стоило в лучшие времена а не сегодня. А что делать тем кто влошился на пиках 11-13 годов ? Как хотя бы вернуть свои ?

И это без доп затрат на хранение слитков , комиссии, опастности кражи / утери и т.п. Какой то нездоровый фетиш - не более того.

UPD
Укрепляемся дальше - Киев 25,31


  Qwerty написав:Добре, що ви не зробили свій аналіз починаючи з епохи царських червонців! Тут, якщо ви помітили, рух валюти аналізують навіть по годинно, можуть і за день, і з початку року... В окремих випадках можуть і починаючи з часу заснування гривні, але це в окремих дуже рідких випадках! А, ви чомусь на моє пояснення останнього періоду росту золота і бадьорості тих, хто в ньому саме зараз, видали мені майже весь історичний ракурс... Воно то так, але мова саме про нинішню ситуацію... Ви ж не думаєте, що всі нинішні володарі золотого тільця, купляли його 20 років назад? Он пан Ден заявляв, що придбав 3 кіло при ціні в 41,4... Порадійте за нього! А шо гривня наше все і ціни на все не змінились з 2013 року я вже чув з ваших коментарів! Сьогодні йду на футбол... Ціна квитка - 1000 гривень! В 2013 році була 200 гривень!


:D Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям. А вот на коротком тренде дела обстоят еще хуже - влошившимся в металл в 2011-13 сейчас вообще в минусе.

Тут один смешной писал - что главная цель перехода в доллар - "быть в долларе" и якобы начхать на текущий курс но вот что то недовольный вой нахватавшихся бакса аленей на сегодняшнем его укреплении говорит прямо об обратном. :mrgreen: Врут же не краснея. Секта , впрочем такая же как "любителей" золота со своими пространными "аргументами", карбованцы они вспомнили с билетами на футбол, еще камхфету белочку вспомните , как тут уже делали, которая вроде бы подорожала - тот же уровень "аналитики".
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:01

Вчера нерезы продали на 300 млн гривневых ОВГЗ , и в пятницу тоже была продажа на 300 млн. Пока не понятно к чему.

Или готовятся к перевложению или на выход собираются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:03

  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали на 300 млн гривневых ОВГЗ , и в пятницу тоже была продажа на 300 млн. Пока не понятно к чему.
Вечером узнаем. Руда - 12% за сессию!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:10

  Oleg_Sa написав:Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?


Рано или поздно будет ).
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:15

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.08.2019 2514,1727
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Стартовали ниже вчерашнего закрытия, сразу отыграв вчерашний послеобеденный рост, который был вызван покупкой плановой двадцатки регулятором, невзирая на несколько меньший излишек валюты. С открытия оставались на одних и тех же уровнях, слегка поигрывая спредом. Определить время начала активных торгов по такому графику не представляется возможным.
Излишне настойчивое стремление НБУ выкупить норму наблюдалось 2 сессии подряд. Сегодня регулятора на рынке тоже видели. Похоже, сохранение тенденции укрепления гривны послк сворачивания компании по привлечению нерезидентов в облигации НБУ не понравилось.

Объем торгов в пятницу составил почти 329 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:15

  Aps написав:
  Oleg_Sa написав:Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
Рано или поздно будет ).
Сливайте гривню!!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:20

Surfer
Так порахуйте вже оленів, які сидять в грн з курсу 8, а ще краще 5)
Сьогоднішні 25 для них ніАчьом :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:24

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
05.08.2019 648,40 25,7350 0,19730 26,6098 -0,0069
06.08.2019 844,98 25,5903 -0,1447 26,5994 -0,0104
07.08.2019 889,92 25,4243 -0,1660 26,5870 -0,0124
08.08.2019 557,02 25,3166 -0,1078 26,5786 -0,0084
09.08.2019 540,53 25,0908 -0,2257 26,5692 -0,0095

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,089380(0,019597). Курс знизився. Падало в середньому по 8.9380 копійки за добу. Чередується! На позапрошлому тижні падало, на прошлому росло, на цьому тижні також падало, та ще й добряче. У 4,56 рази скоріше падало, ніж росло на тому тижні. Найбільше круте падіння у пʼятницю :!:

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,009517(-0,014939). СерРічна падала на тижні в середньому по 0.9517 копійки за добу. Падіння притормозило на 36,29 відсотки по відношенню до минулого тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 3480,8410(4139,1024) млн. долярів. Впали на 658,26 млн. Робочий тиждень повний. На прикінці тижня (четвер та пʼятниця) щоденні оберти впали майже в 1,5 рази. Здається, потреба продажу валюти іноземцями для купіввлі первинних ОВДП впала, після обмеження величини залучення ОВДП Мінфіном. Середні середньодобові оберти за тиждень: 696,17(827,82) млн., впали на − 131,65 (+ 110,21) млн. Хоча вони залишилися більшими за середньоарифметичні оберти за рік на добу 571,12(566,77), які самі підросли на 4,35 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,569165. Вона на 5,68(3,86) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,141727.

Доляр вцілому дорожчий на 1,43(0,99) гривні від поточного курсу. Оберти падають! А наближаэться вересень з великими валютними виплатами.

Купувати доляр має сенс! :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 13 сер, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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