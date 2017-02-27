Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:58
Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 13 сер, 2019 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:58
Давайте паритет, чего уж там!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 10:59
Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям. А вот на коротком тренде дела обстоят еще хуже - влошившимся в металл в 2011-13 сейчас вообще в минусе.
Тут один смешной писал - что главная цель перехода в доллар - "быть в долларе" и якобы начхать на текущий курс но вот что то недовольный вой нахватавшихся бакса аленей на сегодняшнем его укреплении говорит прямо об обратном. Врут же не краснея. Секта , впрочем такая же как "любителей" золота со своими пространными "аргументами", карбованцы они вспомнили с билетами на футбол, еще камхфету белочку вспомните , как тут уже делали, которая вроде бы подорожала - тот же уровень "аналитики".
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:01
Вчера нерезы продали на 300 млн гривневых ОВГЗ , и в пятницу тоже была продажа на 300 млн. Пока не понятно к чему.
Или готовятся к перевложению или на выход собираются.
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:03
Вечером узнаем. Руда - 12% за сессию!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:10
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:15
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.08.2019 2514,1727
Гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Стартовали ниже вчерашнего закрытия, сразу отыграв вчерашний послеобеденный рост, который был вызван покупкой плановой двадцатки регулятором, невзирая на несколько меньший излишек валюты. С открытия оставались на одних и тех же уровнях, слегка поигрывая спредом. Определить время начала активных торгов по такому графику не представляется возможным.
Излишне настойчивое стремление НБУ выкупить норму наблюдалось 2 сессии подряд. Сегодня регулятора на рынке тоже видели. Похоже, сохранение тенденции укрепления гривны послк сворачивания компании по привлечению нерезидентов в облигации НБУ не понравилось.
Объем торгов в пятницу составил почти 329 млн.
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:15
Сливайте гривню!!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:20
Surfer
Так порахуйте вже оленів, які сидять в грн з курсу 8, а ще краще 5)
Сьогоднішні 25 для них ніАчьом
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:24
Середньорічна-зважена
Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
05.08.2019 648,40 25,7350 0,19730 26,6098 -0,0069
06.08.2019 844,98 25,5903 -0,1447 26,5994 -0,0104
07.08.2019 889,92 25,4243 -0,1660 26,5870 -0,0124
08.08.2019 557,02 25,3166 -0,1078 26,5786 -0,0084
09.08.2019 540,53 25,0908 -0,2257 26,5692 -0,0095
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,089380(0,019597). Курс знизився. Падало в середньому по 8.9380 копійки за добу. Чередується! На позапрошлому тижні падало, на прошлому росло, на цьому тижні також падало, та ще й добряче. У 4,56 рази скоріше падало, ніж росло на тому тижні. Найбільше круте падіння у пʼятницю
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,009517(-0,014939). СерРічна падала на тижні в середньому по 0.9517 копійки за добу. Падіння притормозило на 36,29 відсотки по відношенню до минулого тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 3480,8410(4139,1024) млн. долярів. Впали на 658,26 млн. Робочий тиждень повний. На прикінці тижня (четвер та пʼятниця) щоденні оберти впали майже в 1,5 рази. Здається, потреба продажу валюти іноземцями для купіввлі первинних ОВДП впала, після обмеження величини залучення ОВДП Мінфіном. Середні середньодобові оберти за тиждень: 696,17(827,82) млн., впали на − 131,65 (+ 110,21) млн. Хоча вони залишилися більшими за середньоарифметичні оберти за рік на добу 571,12(566,77), які самі підросли на 4,35 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,569165. Вона на 5,68(3,86) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 25,141727.
Доляр вцілому дорожчий на 1,43(0,99) гривні від поточного курсу. Оберти падають! А наближаэться вересень з великими валютними виплатами.
Купувати доляр має сенс!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 13 сер, 2019 11:27, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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