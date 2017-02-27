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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:26
Дел
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 13 сер, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:27
Aps написав: Долярчик написав:
... 20?
... 16?
... а під кінець каденції ПА 8???!
А чего не к истокам 1.76?
Или то на втором сроке уже? )
.... саме так!
- але він не піде на другий термін
.... а то б всі голови у корупціонерського дракона порубав би!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:32
Surfer написав:
Секта , впрочем такая же как "любителей" золота со своими пространными "аргументами", карбованцы они вспомнили с билетами на футбол, еще камхфету белочку вспомните , как тут уже делали, которая вроде бы подорожала - тот же уровень "аналитики".
Если исходить из "аналитики", что Путин "кремлевский карлик" и т.д., то дальнейшее можно пропустить. Для оставшихся предположу, что его фраза, что о том Бреттон-Вудская мировая валютная система отслужила свое, заслуживает внимания. А также, если Трамп победит повторно в президентской гонке, то скидывать со счетов золото было бы недальновидно. ИМХО.
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tumos
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:40
сегодня много купили ОВГЗ? сегодня и завтра гривна укрепится??
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proftpd66
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:42
Диверсифицируйте свои валютные риски, господа.
А я спагоен, как никогда. Моя цель достигнута: есть энная сума в баксах.
Прыгать с бакса в гривну не собираюсь вообще.
Потому, что это только будут убытки, знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.
Вот с евро так пролёт евродержателям большой: с 1,45 до 1,1 - 1,2. Да...
Так что диверсифицировать риски:
10% золото и патроны (легально) и тушёнка с сухарями (на случай апокалипсиса),
30% доляры,
10% еврики,
50% гриша
где то - так
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Yuri_61
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:43
asti написав: Aps написав: Oleg_Sa написав:Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
Рано или поздно будет ).
Сливайте гривню!!
Хмельницкий гривну можно слить по 25.3.
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Oleg_Sa
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:44
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Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Вів 13 сер, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Oleg_Sa
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:44
.... я так дивлюсь, що я один тут такий БЕЗСТРАШНИЙ!
- бо, навіть, Алекса2006 і то більше, ніж 30% зайшов у доляр...
...цікаво, на скільки в долярі пан Surfer?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:52
Oleg_Sa написав:
Хмельницкий гривну можно слить по 25.3.
А в Киеве можно легко купить по 25.25...
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Anadonta
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:02
Yuri_61 написав:
Диверсифицируйте свои валютные риски, господа.
А я спагоен, как никогда. Моя цель достигнута: есть энная сума в баксах.
Прыгать с бакса в гривну не собираюсь вообще.
Потому, что это только будут убытки, знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.
Вот с евро так пролёт евродержателям большой: с 1,45 до 1,1 - 1,2. Да...
Так что диверсифицировать риски:
10% золото и патроны (легально) и тушёнка с сухарями (на случай апокалипсиса),
30% доляры,
10% еврики,
50% гриша
где то - так
Вы когда нибудь к участковому психиатру обращались ?
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холява
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