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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1782178317841785

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 284
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
19%
55
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:26

Дел
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 13 сер, 2019 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:27

  Aps написав:
  Долярчик написав:... 20?
... 16?
... а під кінець каденції ПА 8???! :shock: :mrgreen:


А чего не к истокам 1.76?
Или то на втором сроке уже? )

.... саме так! :mrgreen:
- але він не піде на другий термін :roll:
.... а то б всі голови у корупціонерського дракона порубав би! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:32

  Surfer написав:Секта , впрочем такая же как "любителей" золота со своими пространными "аргументами", карбованцы они вспомнили с билетами на футбол, еще камхфету белочку вспомните , как тут уже делали, которая вроде бы подорожала - тот же уровень "аналитики".


Если исходить из "аналитики", что Путин "кремлевский карлик" и т.д., то дальнейшее можно пропустить. Для оставшихся предположу, что его фраза, что о том Бреттон-Вудская мировая валютная система отслужила свое, заслуживает внимания. А также, если Трамп победит повторно в президентской гонке, то скидывать со счетов золото было бы недальновидно. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:40

сегодня много купили ОВГЗ? сегодня и завтра гривна укрепится?? :?:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Диверсифицируйте свои валютные риски, господа.
А я спагоен, как никогда. Моя цель достигнута: есть энная сума в баксах.
Прыгать с бакса в гривну не собираюсь вообще.
Потому, что это только будут убытки, знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.
Вот с евро так пролёт евродержателям большой: с 1,45 до 1,1 - 1,2. Да...
Так что диверсифицировать риски:
10% золото и патроны (легально) и тушёнка с сухарями (на случай апокалипсиса),
30% доляры,
10% еврики,
50% гриша
где то - так
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:43

  asti написав:
  Aps написав:
  Oleg_Sa написав:Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
Рано или поздно будет ).
Сливайте гривню!!

Хмельницкий гривну можно слить по 25.3.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:44

------
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 13 сер, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:44

"стратегічний стратег" ©®™)))

.... я так дивлюсь, що я один тут такий БЕЗСТРАШНИЙ! :shock:
- бо, навіть, Алекса2006 і то більше, ніж 30% зайшов у доляр... :roll:
...цікаво, на скільки в долярі пан Surfer?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 11:52

  Oleg_Sa написав:Хмельницкий гривну можно слить по 25.3.

А в Киеве можно легко купить по 25.25...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 12:02

  Yuri_61 написав:Диверсифицируйте свои валютные риски, господа.
А я спагоен, как никогда. Моя цель достигнута: есть энная сума в баксах.
Прыгать с бакса в гривну не собираюсь вообще.
Потому, что это только будут убытки, знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.
Вот с евро так пролёт евродержателям большой: с 1,45 до 1,1 - 1,2. Да...
Так что диверсифицировать риски:
10% золото и патроны (легально) и тушёнка с сухарями (на случай апокалипсиса),
30% доляры,
10% еврики,
50% гриша
где то - так


Вы когда нибудь к участковому психиатру обращались ?
холява
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