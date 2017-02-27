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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:32
Surfer написав:
Секта , впрочем такая же как "любителей" золота со своими пространными "аргументами", карбованцы они вспомнили с билетами на футбол, еще камхфету белочку вспомните , как тут уже делали, которая вроде бы подорожала - тот же уровень "аналитики".
Если исходить из "аналитики", что Путин "кремлевский карлик" и т.д., то дальнейшее можно пропустить. Для оставшихся предположу, что его фраза, что о том Бреттон-Вудская мировая валютная система отслужила свое, заслуживает внимания. А также, если Трамп победит повторно в президентской гонке, то скидывать со счетов золото было бы недальновидно. ИМХО.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:40
сегодня много купили ОВГЗ? сегодня и завтра гривна укрепится??
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:43
asti написав: Aps написав: Oleg_Sa написав:Aps
Я че-то совсем запутался, когда будет по 28, когда сливаться, или всё уже в бумаге сидят?
Рано или поздно будет ).
Сливайте гривню!!
Хмельницкий гривну можно слить по 25.3.
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Oleg_Sa
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:44
.... я так дивлюсь, що я один тут такий БЕЗСТРАШНИЙ!
- бо, навіть, в Алекса2006 і то більше, ніж 30% зайшов у доляр...
...цікаво, на скільки в долярі пан Surfer?
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 13 сер, 2019 12:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 13 сер, 2019 11:52
Oleg_Sa написав:
Хмельницкий гривну можно слить по 25.3.
А в Киеве можно легко купить по 25.25...
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Anadonta
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:48
Yuri_61 написав:
знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.
Доллар "па8.00" был уже осеню 2008. Это так, для информации, опытный ты наш.
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Sergei
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Додано: Вів 13 сер, 2019 12:51
Не выдержал. Откупился на всю оставшуюся гривну.
Теперь еще интереснее, что же дальше будет (-:
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Amat
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:17
Amat написав:
Не выдержал. Откупился на всю оставшуюся гривну.
Теперь еще интереснее, что же дальше будет (-:
ничего не будет//))
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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asti
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:30
vladus17 написав:
Золото это новый биткоин!
Новый биткоин - это гривня
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 13 сер, 2019 13:48
Amat написав:
Не выдержал. Откупился на всю оставшуюся гривну.
Теперь еще интереснее, что же дальше будет (-:
... там вище, Холява написав, що 200 баксів - не рахується!
- то ж треба тут чітко оголошувати, скільки каклєт купили! - і викладати фото чека, чи баксів!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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