Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.
ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?.. и про "долгое время валютные вклады были и дороже".
в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)
более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году. Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..
Сейчас дают 4%.
Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)
sergey_sryvkin Все верно написали. Единственная альтернатива золоту которая дает похожую гарантированную доходность это Индексы S&P500, Dow , Nasdaq и прч. П.С Укро-овно-банки ща бы по доходности сравнивать с золотом. Там можно вообще без ничего остаться
Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ... Читали книжечку "1 трильйон долларів" - там за 500 років під 4 % керуюча компанія з приблизно 10000 баксів ( еквіваленту ) наскирдували трильйон ... А тут за якихось 20-30 років не можеш розслабитися ...
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 13.08.2019 14.08.2019 дата розрахунку 12.08.2019 13.08.2019 Долар США 2515,8487 2514,616 После полудня доллар отыграл меньше половины копейки. Как и накануне, достигнув дневного минимума до 12, котировки чуть отскочили. Сегодня движение вверх пока выглядит символическим - от минимумов оторвались всего на пару копеек. Сегодняшнее вмешательство регулятора выглядит очень аккуратным.
Этот день в истории: 2017 - 2569.57 2018 - 2734.44
Puente написав:Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ... Читали книжечку "1 трильйон долларів" - там за 500 років під 4 % керуюча компанія з приблизно 10000 баксів ( еквіваленту ) наскирдували трильйон ... А тут за якихось 20-30 років не можеш розслабитися ...
... ото то! - пасивний дохід - фікція?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.
ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?.. и про "долгое время валютные вклады были и дороже".
в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)
более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году. Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..
Сейчас дают 4%.
Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)
Т.е. эффективная нулевая ставка
Отлично помню осенью 2008 открывал депо в Дельте под 13% в usd. Гривна не помню сколько была, тогда ею не интересовался. Но в те времена Дельта была небольшим "гусарским банком" с 3-мя отделениями на Киев, то-есть что-то навроде Альянса сейчас.
Гривной заинтересовался лишь в 2012 году. Настолько, что бросил работу и жил на только проценты (22-24% в год чистыми).
Коррахунки - 56 414,79(44 395,92 + 12 018,87(+ 4 746,61)) млн. Загальна ліквідність 56 414,79 + 9 117 - 86,3 = 65 445,49(64 661,92 + 783,57(− 989,98)) млн. гривень.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65919,06(65922,19) млн. гривень. Знову, ну зовсім трошечки, а таки впала.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2474,32.
Коррахунки сдолали норматив вгору і деякий час будуть його перевищувати, щоб виконатити середній норматив ліквідності. Загальна ліквідність так і не дістала середнього. Ліквідності замало для росту курсу.
Доляр сьогодні впав більше ніж на копійку від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,1462(25,1585) грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.; 2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%; 2019 - 65919,06 млн. грн., підросло на 13,81%(13,82%).
ВО
PS Перше - овернайтів достатньо для проведення аукціону ОВДП, хоча розрахунки мають пройти тільки завтра.
По друге - не дуже сильно зросли коррахунки, за амплітудою, здається, мають підрости більше! Коррахунки, зазвичай, також збільшуються за рахунок овернайтів.
По третє - ще не визначили новий рівень нормативу середньої ліквідності.
Ліквідності замало! На мій погляд, НБУ сьогодні купив більше ніж обумовлену 20 млн. долярів.
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.