RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1783178417851786

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 285
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
56
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:50

  Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.

:D Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.


ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?..
и про "долгое время валютные вклады были и дороже".

в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)

более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году.
Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..

Сейчас дают 4%.

Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)

Т.е. эффективная нулевая ставка :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 19.02.14
Подякував: 83 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:06

sergey_sryvkin Все верно написали. Единственная альтернатива золоту которая дает похожую гарантированную доходность это Индексы S&P500, Dow , Nasdaq и прч.
П.С Укро-овно-банки ща бы по доходности сравнивать с золотом. Там можно вообще без ничего остаться :idea:
vladus17
 
Повідомлень: 938
З нами з: 21.03.14
Подякував: 113 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:08

  Sergei написав:
  Yuri_61 написав:знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.

Доллар "па8.00" был уже осеню 2008. Это так, для информации, опытный ты наш.


Он не знал...юрию всего-то 16
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2318 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ... Читали книжечку "1 трильйон долларів" - там за 500 років під 4 % керуюча компанія з приблизно 10000 баксів ( еквіваленту ) наскирдували трильйон ... А тут за якихось 20-30 років не можеш розслабитися ...
Puente
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:13

Кукуруза сегодня еще -3%

Странно, прогноз урожая подняли на 1,5% цены почти на 10% обвалились
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34614
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3369 раз.
Подякували: 7106 раз.
 
Профіль
28
5
2
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:44

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 13.08.2019 14.08.2019
дата розрахунку 12.08.2019 13.08.2019
Долар США 2515,8487 2514,616
После полудня доллар отыграл меньше половины копейки.
Как и накануне, достигнув дневного минимума до 12, котировки чуть отскочили. Сегодня движение вверх пока выглядит символическим - от минимумов оторвались всего на пару копеек. Сегодняшнее вмешательство регулятора выглядит очень аккуратным.

Этот день в истории:
2017 - 2569.57
2018 - 2734.44
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1504 раз.
Подякували: 2867 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:46

... за крок до зламаних думок ©

  Puente написав:Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ... Читали книжечку "1 трильйон долларів" - там за 500 років під 4 % керуюча компанія з приблизно 10000 баксів ( еквіваленту ) наскирдували трильйон ... А тут за якихось 20-30 років не можеш розслабитися ...

... ото то!
- пасивний дохід - фікція? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6687
З нами з: 19.10.15
Подякував: 454 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:59

  sergey_sryvkin написав:
  Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.

:D Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.


ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?..
и про "долгое время валютные вклады были и дороже".

в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)

более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году.
Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..

Сейчас дают 4%.

Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)

Т.е. эффективная нулевая ставка :)


Отлично помню осенью 2008 открывал депо в Дельте под 13% в usd. Гривна не помню сколько была, тогда ею не интересовался. Но в те времена Дельта была небольшим "гусарским банком" с 3-мя отделениями на Киев, то-есть что-то навроде Альянса сейчас.

Гривной заинтересовался лишь в 2012 году. Настолько, что бросил работу и жил на только проценты (22-24% в год чистыми).
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1909
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:04

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 56 414,79(44 395,92 + 12 018,87(+ 4 746,61)) млн.
Загальна ліквідність 56 414,79 + 9 117 - 86,3 = 65 445,49(64 661,92 + 783,57(− 989,98)) млн. гривень.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65919,06(65922,19) млн. гривень. Знову, ну зовсім трошечки, а таки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2474,32.

Коррахунки сдолали норматив вгору і деякий час будуть його перевищувати, щоб виконатити середній норматив ліквідності. Загальна ліквідність так і не дістала середнього. Ліквідності замало для росту курсу.

Доляр сьогодні впав більше ніж на копійку від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,1462(25,1585) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65919,06 млн. грн., підросло на 13,81%(13,82%).

ВО

PS
Перше - овернайтів достатньо для проведення аукціону ОВДП, хоча розрахунки мають пройти тільки завтра.

По друге - не дуже сильно зросли коррахунки, за амплітудою, здається, мають підрости більше! Коррахунки, зазвичай, також збільшуються за рахунок овернайтів.

По третє - ще не визначили новий рівень нормативу середньої ліквідності.

Ліквідності замало! На мій погляд, НБУ сьогодні купив більше ніж обумовлену 20 млн. долярів.

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:26

  zzzzzz написав:Кукуруза сегодня еще -3%

Странно, прогноз урожая подняли на 1,5% цены почти на 10% обвалились

Американские банкстеры давят вниз цены на все товары, чтоб как можно дольше держать веру в доллар перед тем как всех киданут. И печтатать и подешевке все скупать, чем плохо.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20732
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 2045 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1783178417851786
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Doctor і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1549, 1550, 1551
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15507 1844532
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2019 13:41
J
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6678 1444643
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 сер, 2019 17:32
swan forever
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
32 4299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 сер, 2019 13:31
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron