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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17841785178617871788>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 285
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
56
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 13:50

  Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.

:D Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.


ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?..
и про "долгое время валютные вклады были и дороже".

в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)

более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году.
Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..

Сейчас дают 4%.

Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)

Т.е. эффективная нулевая ставка :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:06

sergey_sryvkin Все верно написали. Единственная альтернатива золоту которая дает похожую гарантированную доходность это Индексы S&P500, Dow , Nasdaq и прч.
П.С Укро-овно-банки ща бы по доходности сравнивать с золотом. Там можно вообще без ничего остаться :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:08

  Sergei написав:
  Yuri_61 написав:знаю из опыта.
Сделать это сейчас: это как в 2008 году продать баксы па5.00, чтобы потом их купить па8.00 в в период 2011-2013 годов.

Доллар "па8.00" был уже осеню 2008. Это так, для информации, опытный ты наш.


Он не знал...юрию всего-то 16
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ... Читали книжечку "1 трильйон долларів" - там за 500 років під 4 % керуюча компанія з приблизно 10000 баксів ( еквіваленту ) наскирдували трильйон ... А тут за якихось 20-30 років не можеш розслабитися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:13

Кукуруза сегодня еще -3%

Странно, прогноз урожая подняли на 1,5% цены почти на 10% обвалились
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:44

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 13.08.2019 14.08.2019
дата розрахунку 12.08.2019 13.08.2019
Долар США 2515,8487 2514,616
После полудня доллар отыграл меньше половины копейки.
Как и накануне, достигнув дневного минимума до 12, котировки чуть отскочили. Сегодня движение вверх пока выглядит символическим - от минимумов оторвались всего на пару копеек. Сегодняшнее вмешательство регулятора выглядит очень аккуратным.

Этот день в истории:
2017 - 2569.57
2018 - 2734.44
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:46

... за крок до зламаних думок ©

  Puente написав:Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ... Читали книжечку "1 трильйон долларів" - там за 500 років під 4 % керуюча компанія з приблизно 10000 баксів ( еквіваленту ) наскирдували трильйон ... А тут за якихось 20-30 років не можеш розслабитися ...

... ото то!
- пасивний дохід - фікція? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 14:59

  sergey_sryvkin написав:
  Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.

:D Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.


ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?..
и про "долгое время валютные вклады были и дороже".

в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)

более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году.
Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..

Сейчас дают 4%.

Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)

Т.е. эффективная нулевая ставка :)


Отлично помню осенью 2008 открывал депо в Дельте под 13% в usd. Гривна не помню сколько была, тогда ею не интересовался. Но в те времена Дельта была небольшим "гусарским банком" с 3-мя отделениями на Киев, то-есть что-то навроде Альянса сейчас.

Гривной заинтересовался лишь в 2012 году. Настолько, что бросил работу и жил на только проценты (22-24% в год чистыми).
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:04

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 56 414,79(44 395,92 + 12 018,87(+ 4 746,61)) млн.
Загальна ліквідність 56 414,79 + 9 117 - 86,3 = 65 445,49(64 661,92 + 783,57(− 989,98)) млн. гривень.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65919,06(65922,19) млн. гривень. Знову, ну зовсім трошечки, а таки впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2474,32.

Коррахунки сдолали норматив вгору і деякий час будуть його перевищувати, щоб виконатити середній норматив ліквідності. Загальна ліквідність так і не дістала середнього. Ліквідності замало для росту курсу.

Доляр сьогодні впав більше ніж на копійку від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,1462(25,1585) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65919,06 млн. грн., підросло на 13,81%(13,82%).

ВО

PS
Перше - овернайтів достатньо для проведення аукціону ОВДП, хоча розрахунки мають пройти тільки завтра.

По друге - не дуже сильно зросли коррахунки, за амплітудою, здається, мають підрости більше! Коррахунки, зазвичай, також збільшуються за рахунок овернайтів.

По третє - ще не визначили новий рівень нормативу середньої ліквідності.

Ліквідності замало! На мій погляд, НБУ сьогодні купив більше ніж обумовлену 20 млн. долярів.


PPS

ДОДАНО Аукціон
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
391 181 000,00
498 044 000,00
1 414 768 000,00
Встановлений рівень дохідності (%)
16,50%
16,18%
16,52%
Середньозважений рівень дохідності (%)
16,47%
16,16%
16,43%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
87 297 210,42
462 241 092,52
1 415 077 081,28

Всего то взяли 2/3 від номінованого
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 964 615 384,22 грн.

Не дуже поспішають купляти нижче 17% :!:

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 13 сер, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 15:55

  asti написав:
  Amat написав:Не выдержал. Откупился на всю оставшуюся гривну.
Теперь еще интереснее, что же дальше будет (-:
ничего не будет//))
неизвестно на сколько ярдов скупился :-D
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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