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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1785178617871788>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 285
вище 25.65
51%
145
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
56
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09

Аукціон ОВДП


Вітаюсь совсіма.

Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
391 181 000,00
498 044 000,00
1 414 768 000,00
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
88 181 000,00
463 044 000,00
1 364 768 000,00
Встановлений рівень дохідності (%)
16,50%
16,18%
16,52%
Середньозважений рівень дохідності (%)
16,47%
16,16%
16,43%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
87 297 210,42
462 241 092,52
1 415 077 081,28

Всего то взяли 2/3 від номінованого
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 964 615 384,22 грн.

Не дуже поспішають купляти нижче 17% :!:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:20

  Proofy написав:
  asti написав:
  Amat написав:Не выдержал. Откупился на всю оставшуюся гривну.
Теперь еще интереснее, что же дальше будет (-:
ничего не будет//))
неизвестно на сколько ярдов скупился :-D


Да что ж всем так интересно сколько денег у людей. :D

Да какая разница сколько человек потеряет\выиграет 10 грн или 100т грн.
Вопрос ведь в принятии решения и дальнейшей ответственности за него...

Для меня бакс средство сбережения, а не дохода.
Просто интересно будет ли продолжаться укрепление гривны в период 6-12 месяцев или нет.
Пока мой средний курс где-то в районе 26,8.
И я пока я все еще "старовер" и думаю, что к новому году курс будет выше указанного.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:21

Ух...


Вітаюсь совсіма.
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Поки ми тут результатів аукціону чекали США з Китаєм порозумілися.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:29

Прикольные результаты аукциона , планировали 3 млрд занять, а получилось только два.

Даже предложение было совсем скромным, всего 2,3 млрд.На прошлый аукцион было 5,3 млрд предложение.

Ставки продолжили свое снижение но в связи с минимальным спросом падение значительно замедлилось и теперь все ставки сконцентрированы в узком диапазоне 16,2% ( годовые ) 16,5% ( 6 и 24 месяца )

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:30

Хмельницкий до обеда можно было купить зелень по 25.3, после обеда можно было так сдать.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:32

  zzzzzz написав:Вчера нерезы продали на 300 млн гривневых ОВГЗ , и в пятницу тоже была продажа на 300 млн. Или готовятся к перевложению или на выход собираются.
таки на выход...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:34

  asti написав:
  zzzzzz написав:asti
выберут ...
посмотрим...
а что я говорил! :) :)
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:38

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  asti написав:Интересно, скажется падение Песо на завтрашнем аукционе? Или продолжат гребти ОВГЗ як дурнІ?!
Гребти не получится. Лимит 3 млрд.
Могут и его не выбрать//))
Ну как в воду глядел!! :)
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:39

asti
Медаль надо вручить :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 16:46

  zzzzzz написав:asti
Медаль надо вручить :D
И премию! :) :)
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
asti
 
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