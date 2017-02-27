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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:09
Аукціон ОВДП
Вітаюсь совсіма.
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
391 181 000,00
498 044 000,00
1 414 768 000,00
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
88 181 000,00
463 044 000,00
1 364 768 000,00
Встановлений рівень дохідності (%)
16,50%
16,18%
16,52%
Середньозважений рівень дохідності (%)
16,47%
16,16%
16,43%
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
87 297 210,42
462 241 092,52
1 415 077 081,28
Всего то взяли 2/3 від номінованого
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 1 964 615 384,22 грн.
Не дуже поспішають купляти нижче 17%
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:20
Да что ж всем так интересно сколько денег у людей.
Да какая разница сколько человек потеряет\выиграет 10 грн или 100т грн.
Вопрос ведь в принятии решения и дальнейшей ответственности за него...
Для меня бакс средство сбережения, а не дохода.
Просто интересно будет ли продолжаться укрепление гривны в период 6-12 месяцев или нет.
Пока мой средний курс где-то в районе 26,8.
И я пока я все еще "старовер" и думаю, что к новому году курс будет выше указанного.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:21
Ух...
Вітаюсь совсіма.
Поки ми тут результатів аукціону чекали
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:29
Прикольные результаты аукциона , планировали 3 млрд занять, а получилось только два.
Даже предложение было совсем скромным, всего 2,3 млрд.На прошлый аукцион было 5,3 млрд предложение.
Ставки продолжили свое снижение но в связи с минимальным спросом падение значительно замедлилось и теперь все ставки сконцентрированы в узком диапазоне 16,2% ( годовые ) 16,5% ( 6 и 24 месяца )
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:30
Хмельницкий до обеда можно было купить зелень по 25.3, после обеда можно было так сдать.
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:32
таки на выход...
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:34
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:38
Ну как в воду глядел!!
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 16:46
Пірнач у гривню з долярового трампліну!
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