Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.
ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?.. и про "долгое время валютные вклады были и дороже".
в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)
более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году. Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..
Сейчас дают 4%.
Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)
Т.е. эффективная нулевая ставка
Не согласен (с) ДМБ.
Прекрасно давали весьма маститые иностранцы даже просто за карточный долларовый счет, по типу Укрсибовского Активні Гроші под 10% годовых еще до кризиса 2008 года.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Власти США решили отложить введение пошлины в 10% на некоторые из импортируемых из Китая товаров до 15 декабря, тогда как на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. Об этом сообщает Торговое представительство США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.
В списке товаров с отложенным введением пошлин оказались сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.
Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.
Власти США решили отложить введение пошлины в 10% на некоторые из импортируемых из Китая товаров до 15 декабря, тогда как на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. Об этом сообщает Торговое представительство США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.
В списке товаров с отложенным введением пошлин оказались сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.
Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности.
Puente написав:Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ...
Все набагато простiше, треба обов"язково ПРАЦЮВАТИ. На халяву грошей не буде, як не сподiвайся Депозити - то засiб зберiгання, не доходу.