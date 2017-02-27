sergey_sryvkin написав:

Surfer написав: Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.



Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям. Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.

ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?..и про "долгое время валютные вклады были и дороже".в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году.Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..Сейчас дают 4%.Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)Т.е. эффективная нулевая ставка