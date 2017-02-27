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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1786178717881789

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 286
вище 25.65
51%
146
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
56
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:34

А тем временем ситуация в мире несколько устаканилась - нефть резко вверх, золото - вниз. Надолго ли??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:35

  Moneta написав:Отлично помню осенью 2008 открывал депо в Дельте под 13% в usd. Гривна не помню сколько была, тогда ею не интересовался. Но в те времена Дельта была небольшим "гусарским банком" с 3-мя отделениями на Киев, то-есть что-то навроде Альянса сейчас.


На пику кризи - можливо. Але, мабуть, в 2009-10 таких ставок вже не було.
В мене в той час взагалi кошти були у Надрi, i отримав я звiдти тiльки в 10му роцi. Класти в той час грошi до банкiв було досить ризиковано.

  Moneta написав:Гривной заинтересовался лишь в 2012 году. Настолько, что бросил работу и жил на только проценты (22-24% в год чистыми).

Та чи встигли вийти у доляр по 8 ? :)
З мого прикладу видно, що тi вiдсотки пiшли на рiст курсу. Якби я на них жив - то врештi-решт з'ясувалося б, що жив я на власнi заощадження.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А может эти волшебники нерезы посмотрели в сторону Аргентины и спросили себя,ху из мистер Зеленский?
То что он говорил и снимал это одно,что он будет делать до конца не ясно,ну снял пару человек с должностей за 3 месяца,результатов у новых подручных скорее ноль целых ноль десятых,ну выиграл парламентские выборы со свистом,что дальше?
А не будет как в одной свободолюбивой латиноамериканской стране,где Америка регулярно посылается лесом,на выборах раздаётся квадриллион обещаний,но по факту валютные кризисы случаются чаще чем обычные штормы на берегу трупов\банкротств глубоко верующих в сладкие речи политиков перед выборами?
А потом как у одного классика: хотели как лучше,а получилось как в ВСЕГДА?
Одно радует во всех этих биржевых котировках,у населения после решительных прорывных шоколадных реформ толком не ниша не осталось,валюта реально не нужна,вернее не на что её покупать,сдающих больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:43

  asti написав:А тем временем ситуация в мире несколько устаканилась - нефть резко вверх, золото - вниз. Надолго ли??


До очередного твита Трампа :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:50

  somilitark написав: Одно радует во всех этих биржевых котировках,у населения после решительных прорывных шоколадных реформ толком не ниша не осталось,валюта реально не нужна,вернее не на что её покупать,сдающих больше.

Это понятно, когда нет ни шиша (синонимы: дырка от бублика, нет ни хрена, ни хрена ни морковки, ни черта, ничего, ничегошеньки, от жилетки рукава, ровно ничего, ровным счетом ничего), нужно сдавать валюту :lol:
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:52

  Amat написав:
  Proofy написав:
  asti написав:ничего не будет//))
неизвестно на сколько ярдов скупился :-D


Да что ж всем так интересно сколько денег у людей. :D

Да какая разница сколько человек потеряет\выиграет 10 грн или 100т грн.
Вопрос ведь в принятии решения и дальнейшей ответственности за него...
смысл был иной. Может залил десяток ярдов и смотрит что с рынком будет :-)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 18:57

  zzzzzz написав:
  asti написав:А тем временем ситуация в мире несколько устаканилась - нефть резко вверх, золото - вниз. Надолго ли??
До очередного твита Трампа :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:00

  zzzzzz написав:twin
минялы звонили ? Какой город ?

Так.
Львів.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 19:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав: Одно радует во всех этих биржевых котировках,у населения после решительных прорывных шоколадных реформ толком не ниша не осталось,валюта реально не нужна,вернее не на что её покупать,сдающих больше.

Можливо не варто всих рівняти по собі))
"У липні населення купило готівкової валюти на 93,7 млн доларів більше, ніж продало.
Про це йдеться у звітних даних НБУ.
На готівковому валютному ринку чиста купівля валюти населенням перевищує продаж.
У липні населення продало 1 407,7 млн доларів і купило 1 501,4 млн доларів."(с)
stryzhko
 
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