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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:34
А тем временем ситуация в мире несколько устаканилась - нефть резко вверх, золото - вниз. Надолго ли??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:35
На пику кризи - можливо. Але, мабуть, в 2009-10 таких ставок вже не було.
В мене в той час взагалi кошти були у Надрi, i отримав я звiдти тiльки в 10му роцi. Класти в той час грошi до банкiв було досить ризиковано.
Та чи встигли вийти у доляр по 8 ?
З мого прикладу видно, що тi вiдсотки пiшли на рiст курсу. Якби я на них жив - то врештi-решт з'ясувалося б, що жив я на власнi заощадження.
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А может эти волшебники нерезы посмотрели в сторону Аргентины и спросили себя,ху из мистер Зеленский?
То что он говорил и снимал это одно,что он будет делать до конца не ясно,ну снял пару человек с должностей за 3 месяца,результатов у новых подручных скорее ноль целых ноль десятых,ну выиграл парламентские выборы со свистом,что дальше?
А не будет как в одной свободолюбивой латиноамериканской стране,где Америка регулярно посылается лесом,на выборах раздаётся квадриллион обещаний,но по факту валютные кризисы случаются чаще чем обычные штормы на берегу трупов\банкротств глубоко верующих в сладкие речи политиков перед выборами?
А потом как у одного классика: хотели как лучше,а получилось как в ВСЕГДА?
Одно радует во всех этих биржевых котировках,у населения после решительных прорывных шоколадных реформ толком не ниша не осталось,валюта реально не нужна,вернее не на что её покупать,сдающих больше.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:43
До очередного твита Трампа
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:50
Это понятно, когда нет ни шиша (синонимы: дырка от бублика, нет ни хрена, ни хрена ни морковки, ни черта, ничего, ничегошеньки, от жилетки рукава, ровно ничего, ровным счетом ничего), нужно сдавать валюту
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:52
смысл был иной. Может залил десяток ярдов и смотрит что с рынком будет
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Вів 13 сер, 2019 18:57
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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