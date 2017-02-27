Додано: Вів 13 сер, 2019 18:39

А может эти волшебники нерезы посмотрели в сторону Аргентины и спросили себя,ху из мистер Зеленский?

То что он говорил и снимал это одно,что он будет делать до конца не ясно,ну снял пару человек с должностей за 3 месяца,результатов у новых подручных скорее ноль целых ноль десятых,ну выиграл парламентские выборы со свистом,что дальше?

А не будет как в одной свободолюбивой латиноамериканской стране,где Америка регулярно посылается лесом,на выборах раздаётся квадриллион обещаний,но по факту валютные кризисы случаются чаще чем обычные штормы на берегу трупов\банкротств глубоко верующих в сладкие речи политиков перед выборами?

А потом как у одного классика: хотели как лучше,а получилось как в ВСЕГДА?

Одно радует во всех этих биржевых котировках,у населения после решительных прорывных шоколадных реформ толком не ниша не осталось,валюта реально не нужна,вернее не на что её покупать,сдающих больше.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.