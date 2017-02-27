Вот это модераторы молодцы !!!
Все подчистили !
Даже ДС иногда участвовал в беспорядках ....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот это модераторы молодцы !!!
Все подчистили !
Даже ДС иногда участвовал в беспорядках ....
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:38
плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:43
... за крок до перевороту думок ©
... еееехххххх, а я то колись(як почав читати цей форум, а потім і зареєструвався) - думав, ого! - скільки тут БАГАТОГО народу сидить - ніхрена не робить, но тирчить на форумі, а бабки їм і так пливуть, бо вони знають куди вкласти!
- ага, хрєн там! - тут кожен другий, якщо не КОЖЕН заходить з тою ж ціллю, що і всі: "куди то всі вкладають бабоси? - щоб вкласти їх - ніхрена не робити, а на ті %% жирно жити?"
.... а ви так бах: "треба працювати!" і всі міфи розвіяли...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:47
Может селяне успели продать фьючерсы на кукурузу ))
Живите своим умом!
Додано: Вів 13 сер, 2019 21:51
а может как раз наоборот - начнут сбрасывать на опасениях дальнейшего падения. Цена пока ещё на приличном уровне///))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:04
ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Вів 13 сер, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:05
... еееехххххх, а я то колись(як почав читати цей форум, а потім і зареєструвався) - думав, ого! - скільки тут БАГАТОГО народу сидить - ніхрена не робить, но тирчить на форумі, а бабки їм і так пливуть, бо вони знають куди вкласти!
- ага, хрєн там! - тут кожен другий, якщо не КОЖЕН заходить з тою ж ціллю, що і всі: "куди то всі вкладають бабоси? - щоб вкласти їх - ніхрена не робити, а на ті %% жирно жити?"
.... а ви так бах: "треба працювати!" і всі міфи розвіяли... [/quote]
Это Вы себе льстите .
Просто умные люди не приходят на форумы и не спрашивают " а на чем вы заробляете "
...и вообще покиньте этот форум !
Депозиты у вас шикарные , квартира -пристанище БОГОВ , Ум -Энштейна ...
Что вы вообще здесь делаете ?
Додано: Вів 13 сер, 2019 22:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, у долярчика , вот голова начала болеть .
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