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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1787178817891790

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 286
вище 25.65
51%
146
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
56
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот это модераторы молодцы !!!
Все подчистили !
Даже ДС иногда участвовал в беспорядках ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:38

  zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.

плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:43

... за крок до перевороту думок ©

  sergey_sryvkin написав:
  Puente написав:Якісь неадекватні дохідності ... 2-4 % ? Народ на кешбеці більше накручує ... В довгостроковій перспективі виходить , що немає варіантів "тихого життя" - треба обов"язково щось міняти , купувати , продавати , або працювати таким собі мікрожеком ...


Все набагато простiше, треба обов"язково ПРАЦЮВАТИ.
На халяву грошей не буде, як не сподiвайся
Депозити - то засiб зберiгання, не доходу.

... еееехххххх, а я то колись(як почав читати цей форум, а потім і зареєструвався) - думав, ого! - скільки тут БАГАТОГО народу сидить - ніхрена не робить, но тирчить на форумі, а бабки їм і так пливуть, бо вони знають куди вкласти! :mrgreen:

- ага, хрєн там! :mrgreen: - тут кожен другий, якщо не КОЖЕН :mrgreen: заходить з тою ж ціллю, що і всі: "куди то всі вкладають бабоси? - щоб вкласти їх - ніхрена не робити, а на ті %% жирно жити?" :mrgreen:

.... а ви так бах: "треба працювати!" і всі міфи розвіяли... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:47

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.

плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.


Может селяне успели продать фьючерсы на кукурузу ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 21:51

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.
плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.
а может как раз наоборот - начнут сбрасывать на опасениях дальнейшего падения. Цена пока ещё на приличном уровне///))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:04

ДЕЛ
Востаннє редагувалось холява в Вів 13 сер, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:05

  Долярчик написав:
Все набагато простiше, треба обов"язково ПРАЦЮВАТИ.
На халяву грошей не буде, як не сподiвайся
Депозити - то засiб зберiгання, не доходу.

... еееехххххх, а я то колись(як почав читати цей форум, а потім і зареєструвався) - думав, ого! - скільки тут БАГАТОГО народу сидить - ніхрена не робить, но тирчить на форумі, а бабки їм і так пливуть, бо вони знають куди вкласти! :mrgreen:

- ага, хрєн там! :mrgreen: - тут кожен другий, якщо не КОЖЕН :mrgreen: заходить з тою ж ціллю, що і всі: "куди то всі вкладають бабоси? - щоб вкласти їх - ніхрена не робити, а на ті %% жирно жити?" :mrgreen:

.... а ви так бах: "треба працювати!" і всі міфи розвіяли... :mrgreen:[/quote]

Это Вы себе льстите .
Просто умные люди не приходят на форумы и не спрашивают " а на чем вы заробляете "
...и вообще покиньте этот форум !
Депозиты у вас шикарные , квартира -пристанище БОГОВ , Ум -Энштейна ...
Что вы вообще здесь делаете ?
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, у долярчика , вот голова начала болеть .
холява
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