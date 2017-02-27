Surfer написав:Возьмем среднюю доходность альтернативных вложений в 10%. Долгое время валютные вклады были и дороже, гривновые так вообще в разы, но это и сравнимо с рентой с недвиги, так что цифра в целом справедливая.
Я привел статистику тренда в 10 - 20 лет как наиболее выгодный для золота - потому что золото - это долгосрочная инвестиция, И если на таком долгосрочном тренде оно уступает 10% реентабельности , доступным в перечисленых альтернативах, то грош цена таким инвестициям.
ну-ка расскажите, о каких альтернативных вложениях со средней доходностью 10% идет речь?.. и про "долгое время валютные вклады были и дороже".
в нулевых годах у меня были золотые депозиты под 5% годовых, валютные были менее 10%, гривневые что-то в районе 12-13% (статистику не вел)
более 20% в гривне, на моей памяти, появлялось только в кризис 2008, и потом уже в 12-13 годах. В дельте появилось 19-20% только в 12 году. Про доллар я вообще молчу, 10% в долларе давали тоже только в 12-13 году И ВСЕ. Два года - это долгое время?..
Сейчас дают 4%.
Если альтернативные вложения - это гривня, то на реальном примере, 125к в 12 году под 20%, два года подряд - превратились в 180к, но реально это как были 16к баков (125/8), так и остались (180/11,6 весной 2014)
Т.е. эффективная нулевая ставка
Moneta написав:Отлично помню осенью 2008 открывал депо в Дельте под 13% в usd. Гривна не помню сколько была, тогда ею не интересовался. Но в те времена Дельта была небольшим "гусарским банком" с 3-мя отделениями на Киев, то-есть что-то навроде Альянса сейчас.
Гривной заинтересовался лишь в 2012 году. Настолько, что бросил работу и жил на только проценты (22-24% в год чистыми).
Binimovich написав:Не согласен (с) ДМБ.
Прекрасно давали весьма маститые иностранцы даже просто за карточный долларовый счет, по типу Укрсибовского Активні Гроші под 10% годовых еще до кризиса 2008 года.
Да товарищ sergey_sryvkin вообще не в теме , пишет полнейшую чушь, обусловленную исключительно своим узким мировозрением. Ставки были намного выше и намного дольше во временном промежутке, отсюда делает такие же примитивные выводы. Были ставки и под 60% в гривне, но он все просчелкал пока чах над своим ржавеющим "активом", теперь пытается скорчить хорошую мину при плохой игре. Только в подтверждение того что эти золотовладетели - чистейшая секта. По тому же принципу скупердяя , который он озвучил "не важно как котируется , не важна доходность, важно что ты встрял в золото/доллар". Чистый хомячный принцип не больше.
.... а ну признавайтесь! - Долярчик тут на першому місці, який по шию у гривні, чи є ще рекордсмени?
п. с. ... ще головне те, що з кінця наступного місяця, коли закінчиться перший долародепо - в мене гривнева скирда почне по троху ще збільшуватись! - так, як долари буду тратити на закупівлю товару, а вирученою гривнею буду поповнювати весняно-літні депостовпчики!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:.... а ну признавайтесь! - Долярчик тут на першому місці, який по шию у гривні, чи є ще рекордсмени?
п. с. ... ще головне те, що з кінця наступного місяця, коли закінчиться перший долародепо - в мене гривнева скирда почне по троху ще збільшуватись! - так, як долари буду тратити на закупівлю товару, а вирученою гривнею буду поповнювати весняно-літні депостовпчики!
Усе з точністю до навпаки. Плюс монети з дцм. Може мені змінити нік на Гривнявчик)?
zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.
плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.
С зернохранилищами у нас совсем беда, я считаю. Если есть другая инфа, поделитесь, где, и каких объемов построили новые?
Украине можно было бы выгодно играть на мировой ценовой конъюнктуре цен на зерновые культуры, будь у нас в достаточном количестве новые элеваторы.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
zzzzzz написав:По текущему курсу похоже у нерезов пропал интерес к ОВГЗ.
плюс падение цен на кукурузу на 5% сегодня резко изменит желание сельскохозяйственных компаний вывозить зерно за рубеж в августе-сентябре. Разумнее бы его схоронить в зернохранилищах, которых понастроили за последние годы в достаточных количествах, и весной возобновить экспорт, когда цены традиционно растут.
а может как раз наоборот - начнут сбрасывать на опасениях дальнейшего падения. Цена пока ещё на приличном уровне///))
Цены каждый год летом падают, зимой растут.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Долярчик написав:.... а ну признавайтесь! - Долярчик тут на першому місці, який по шию у гривні, чи є ще рекордсмени?
п. с. ... ще головне те, що з кінця наступного місяця, коли закінчиться перший долародепо - в мене гривнева скирда почне по троху ще збільшуватись! - так, як долари буду тратити на закупівлю товару, а вирученою гривнею буду поповнювати весняно-літні депостовпчики!
Если даже Алекс2006-й влошился в доллар, то что уж говорить... Что-то прогнило в Датском королевстве.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
athena1 написав:Усе з точністю до навпаки. Плюс монети з дцм. Може мені змінити нік на Гривнявчик)?
Binimovich написав:Если даже Алекс2006-й влошился в доллар, то что уж говорить... Что-то прогнило в Датском королевстве.
.... не знаю, чого вас усіх гріють отакі смс-ки, як з моїхї деяких невеликих долародепо? 2019.08.14 07:08:54. VITAYEMO! 2.12 USD VASH PRYBUTOK PO DEPOZYTU N19ХХХХХХХХХ. DETALI http://WWW.OSCHADBANK.UA.......
... з гривневих депо - більш веселішші смс-ки приходять
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4