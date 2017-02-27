Додано: Сер 14 сер, 2019 08:17

asti написав: XsanyaX написав: Binimovich написав: Цены каждый год летом падают, зимой растут. Цены каждый год летом падают, зимой растут. зимой-весной на мировые цены кукурузы очень сильно влияет урожайность в странах Южной Америки. зимой-весной на мировые цены кукурузы очень сильно влияет урожайность в странах Южной Америки. в этом году как раз на лето выросли - смотрите графики! в этом году как раз на лето выросли - смотрите графики!

Как только перестали обновлять продажи из зернохранилищ весной, то цена естественно поползла вверх до того периода пока не подоспел новый урожай. Потребление зерна и кукурузы в том числе ведь стабильное в течение года, а поставки традиционно колеблются из-за цикличности производства: посев, обработка-рост-созревание, сбор урожая, часть на экспорт, часть на внутренний рынок и часть в зернохранилища с целью продать чуть позже, но дороже.Зернохранилища имеются в Украине в достаточном количестве еще со времен, когда экспорта зерна было недостаточно и его же нужно было где-то хранить. Сейчас в связи с ростом экспорта зерновых потребность в зернохранилищах даже иногда снижается. Это понятно, но бывают уж очень урожайные года, как этот, например. И тогда вновь усиливается необходимость придержать зерно, чтобы не продавать на обвалившемся рынке ниже себестоимости (ну там на самые необходимые расходы). По разным оценкам в этом году урожайность украинских зерновых увеличилась по сравнению с прошлым годом в полтора раза!Мировые цены на зерновые еще интересны для экспорта, судя по относительно массовым поступлениям валютной выручки на межбанк от зернотрейдеров. Мы наблюдаем сейчас первую волну продаж урожая, которая скоро закончится (неделя-две еще). По моему, мнению. Будет ли осенняя вторая волна зависит от спроса и мировых цен осенью. Ну а третья волна продаж начнется в начале следующего года.