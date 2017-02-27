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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одесса и тут на первом месте.. Да шо ж такое?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:17
Как только перестали обновлять продажи из зернохранилищ весной, то цена естественно поползла вверх до того периода пока не подоспел новый урожай. Потребление зерна и кукурузы в том числе ведь стабильное в течение года, а поставки традиционно колеблются из-за цикличности производства: посев, обработка-рост-созревание, сбор урожая, часть на экспорт, часть на внутренний рынок и часть в зернохранилища с целью продать чуть позже, но дороже.
Зернохранилища имеются в Украине в достаточном количестве еще со времен, когда экспорта зерна было недостаточно и его же нужно было где-то хранить. Сейчас в связи с ростом экспорта зерновых потребность в зернохранилищах даже иногда снижается. Это понятно, но бывают уж очень урожайные года, как этот, например. И тогда вновь усиливается необходимость придержать зерно, чтобы не продавать на обвалившемся рынке ниже себестоимости (ну там на самые необходимые расходы). По разным оценкам в этом году урожайность украинских зерновых увеличилась по сравнению с прошлым годом в полтора раза!
Мировые цены на зерновые еще интересны для экспорта, судя по относительно массовым поступлениям валютной выручки на межбанк от зернотрейдеров. Мы наблюдаем сейчас первую волну продаж урожая, которая скоро закончится (неделя-две еще). По моему, мнению. Будет ли осенняя вторая волна зависит от спроса и мировых цен осенью. Ну а третья волна продаж начнется в начале следующего года.
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:21
buratinyo
насчет урожайности смотрите мой последний пост ( рост в среднем по палате +8--10% )
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:45
ВВП Германии во втором квартале 0% г/г и -0,1% кв/кв
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:46
Урожайность эт, конечно, хорошо, но поинтересуйтесь - какой % продукции у нас сгнивает. Сгнивает на полях, поскольку не хватает техники, чтобы своевременно убрать, пропадает при перевозке и хранении. У нас ощутимый недостаток комбайнов, перегружателей зерна, зерновозов и т.д.
Немало хозяйств ждут несколько недель пока к ним доедет арендованая техника.
С хранением продукции еще большая проблема, зерно продается из под комбайна, поскольку собственных мощностей для хранения нет, элеваторы далеко или обслуживание там не по карману.
Характерная новость, буквально вчера:
https://news.finance.ua/ua/news/-/45444 ... o-minimumu
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:49
Я видел. Но у вас данные далекие от реальности. Возможно таким образом (существенным приукрашением реальной ситуации) зернотрейдеры пытаются сохранить экспортные цены от чрезмерного падения - типа, урожай не такой большой, бла-бла-бла.
Но реальные объемы знают только производители. А работники даже на глаз могут оценить урожайность и его качество намного точнее, чем журналисты, который публикуют то, что им сказали. И работники утверждают все как один - урожайность в этом году очень высока. Конечно, не официально.
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:52
EvgCapp
При увеличении производства всегда снижается уровень операционной рентабельности, зарабатывают на оборотах при меньшей марже.
Ну а насчет потерь урожая. Блин, ну надо же вкладывать деньги не только в посев и уборку полей. Ну это же азбучные истины. Если ты не хочешь ничего вкладывать то и будешь терять урожай.
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:54
Урожайность может быть отличной в одной области и плохой в другой области. Кому верить ? Фермерам одещини , чи фермерам черниговщини ?
Живите своим умом!
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