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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1789179017911792

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 287
вище 25.65
51%
146
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
57
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесса и тут на первом месте.. Да шо ж такое?
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:17

  asti написав:
  XsanyaX написав:
  Binimovich написав:Цены каждый год летом падают, зимой растут.
зимой-весной на мировые цены кукурузы очень сильно влияет урожайность в странах Южной Америки.
в этом году как раз на лето выросли - смотрите графики!

Как только перестали обновлять продажи из зернохранилищ весной, то цена естественно поползла вверх до того периода пока не подоспел новый урожай. Потребление зерна и кукурузы в том числе ведь стабильное в течение года, а поставки традиционно колеблются из-за цикличности производства: посев, обработка-рост-созревание, сбор урожая, часть на экспорт, часть на внутренний рынок и часть в зернохранилища с целью продать чуть позже, но дороже.

Зернохранилища имеются в Украине в достаточном количестве еще со времен, когда экспорта зерна было недостаточно и его же нужно было где-то хранить. Сейчас в связи с ростом экспорта зерновых потребность в зернохранилищах даже иногда снижается. Это понятно, но бывают уж очень урожайные года, как этот, например. И тогда вновь усиливается необходимость придержать зерно, чтобы не продавать на обвалившемся рынке ниже себестоимости (ну там на самые необходимые расходы). По разным оценкам в этом году урожайность украинских зерновых увеличилась по сравнению с прошлым годом в полтора раза!

Мировые цены на зерновые еще интересны для экспорта, судя по относительно массовым поступлениям валютной выручки на межбанк от зернотрейдеров. Мы наблюдаем сейчас первую волну продаж урожая, которая скоро закончится (неделя-две еще). По моему, мнению. Будет ли осенняя вторая волна зависит от спроса и мировых цен осенью. Ну а третья волна продаж начнется в начале следующего года.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:21

buratinyo
насчет урожайности смотрите мой последний пост ( рост в среднем по палате +8--10% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:43

Долярчик
Ви пропустили 0 в сумі 2,12 чи то реальна сума :)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:45

ВВП Германии во втором квартале 0% г/г и -0,1% кв/кв
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:46

  zzzzzz написав:buratinyo
насчет урожайности смотрите мой последний пост ( рост в среднем по палате +8--10% )

Урожайность эт, конечно, хорошо, но поинтересуйтесь - какой % продукции у нас сгнивает. Сгнивает на полях, поскольку не хватает техники, чтобы своевременно убрать, пропадает при перевозке и хранении. У нас ощутимый недостаток комбайнов, перегружателей зерна, зерновозов и т.д.
Немало хозяйств ждут несколько недель пока к ним доедет арендованая техника.
С хранением продукции еще большая проблема, зерно продается из под комбайна, поскольку собственных мощностей для хранения нет, элеваторы далеко или обслуживание там не по карману.
Характерная новость, буквально вчера:
https://news.finance.ua/ua/news/-/45444 ... o-minimumu
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:49

  zzzzzz написав:buratinyo
насчет урожайности смотрите мой последний пост ( рост в среднем по палате +8--10% )

Я видел. Но у вас данные далекие от реальности. Возможно таким образом (существенным приукрашением реальной ситуации) зернотрейдеры пытаются сохранить экспортные цены от чрезмерного падения - типа, урожай не такой большой, бла-бла-бла. :)

Но реальные объемы знают только производители. А работники даже на глаз могут оценить урожайность и его качество намного точнее, чем журналисты, который публикуют то, что им сказали. И работники утверждают все как один - урожайность в этом году очень высока. Конечно, не официально.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:52

EvgCapp

При увеличении производства всегда снижается уровень операционной рентабельности, зарабатывают на оборотах при меньшей марже.

Ну а насчет потерь урожая. Блин, ну надо же вкладывать деньги не только в посев и уборку полей. Ну это же азбучные истины. Если ты не хочешь ничего вкладывать то и будешь терять урожай.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 08:54

  buratinyo написав:
  zzzzzz написав:buratinyo
насчет урожайности смотрите мой последний пост ( рост в среднем по палате +8--10% )

Я видел. Но у вас данные далекие от реальности. Возможно таким образом (существенным приукрашением реальной ситуации) зернотрейдеры пытаются сохранить экспортные цены от чрезмерного падения - типа, урожай не такой большой, бла-бла-бла. :)

Но реальные объемы знают только производители. А работники даже на глаз могут оценить урожайность и его качество намного точнее, чем журналисты, который публикуют то, что им сказали. И работники утверждают все как один - урожайность в этом году очень высока. Конечно, не официально.


Урожайность может быть отличной в одной области и плохой в другой области. Кому верить ? Фермерам одещини , чи фермерам черниговщини ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:05

Какие прогнозы по курсу на сегодня? Опять "боковичок"?
Anadonta
 
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