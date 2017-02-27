Долярчик
Ви пропустили 0 в сумі 2,12 чи то реальна сума
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:45
ВВП Германии во втором квартале 0% г/г и -0,1% кв/кв
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:46
Урожайность эт, конечно, хорошо, но поинтересуйтесь - какой % продукции у нас сгнивает. Сгнивает на полях, поскольку не хватает техники, чтобы своевременно убрать, пропадает при перевозке и хранении. У нас ощутимый недостаток комбайнов, перегружателей зерна, зерновозов и т.д.
Немало хозяйств ждут несколько недель пока к ним доедет арендованая техника.
С хранением продукции еще большая проблема, зерно продается из под комбайна, поскольку собственных мощностей для хранения нет, элеваторы далеко или обслуживание там не по карману.
Характерная новость, буквально вчера:
https://news.finance.ua/ua/news/-/45444 ... o-minimumu
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:49
Я видел. Но у вас данные далекие от реальности. Возможно таким образом (существенным приукрашением реальной ситуации) зернотрейдеры пытаются сохранить экспортные цены от чрезмерного падения - типа, урожай не такой большой, бла-бла-бла.
Но реальные объемы знают только производители. А работники даже на глаз могут оценить урожайность и его качество намного точнее, чем журналисты, который публикуют то, что им сказали. И работники утверждают все как один - урожайность в этом году очень высока. Конечно, не официально.
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:52
EvgCapp
При увеличении производства всегда снижается уровень операционной рентабельности, зарабатывают на оборотах при меньшей марже.
Ну а насчет потерь урожая. Блин, ну надо же вкладывать деньги не только в посев и уборку полей. Ну это же азбучные истины. Если ты не хочешь ничего вкладывать то и будешь терять урожай.
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 08:54
Урожайность может быть отличной в одной области и плохой в другой области. Кому верить ? Фермерам одещини , чи фермерам черниговщини ?
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:29
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:54
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 57 713,8(56 414,79 + 1 299,01(+ 12 018,87)) млн.
Овернайти дебет 15% - 9 064(9 117 − 53(− 11 236)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,7(86,3 + 0,4(- 0,7)) млн.
Загальна ліквідність 57 713,8 + 9 064 - 86,7 = 66 691,1(65 445,49 + 1 245,61(+ 783,57)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні підросла, і трохи перевищила середнє значення, і коррахунки знову трохи додали.
Овернайти впали зовсім трошечки всього на − 53 млн.грн. Коррахунки, хоч і не багато, але додали + 1 299,01 млн. грн. А ось за рахунок чого? Ще чекаємо аналіз ліквідності від НБУ.
Загальна ліквідність перетнула середнє значення, та не дуже сильно. Ліквідності трохи додали, та сьогодні мають розрахуватися за вчорашній аукціон ОВДП.
Ліквідності не достатньо для сильного росту доляра!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 14 сер, 2019 09:59, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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