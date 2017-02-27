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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1791179217931794>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 287
вище 25.65
51%
146
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
57
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:55

МБ 25,25/27
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:55

Anadonta котика начали подбрасывать
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 09:55

  Anadonta написав:Какие прогнозы по курсу на сегодня? Опять "боковичок"?

На межбанке рост пока что. С 25,14/25,17 до 25,25/25,30.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:00

  Kvartal-34 написав:Anadonta котика начали подбрасывать


Та отож...
10 минут назад TAS2U отдавал по 25.25, сейчас уже 25.35. Неужели жадность фраера сгубила?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Эта вся хренотень з доларом по двадцать пять напоминает как собака иногда гоняется за своим хвостом,
с одной стороны план по доходам госбюджета не выполнен на 30 с хвостом млрд. (более 5% от запланированных поступлений), и Минфин вынужден привлекать деньги через бумаги под некислый процент для покрытия разрыва, держа к тому же в уме неопределенные сроки транша МВФ и необходимость отдавать "нажитый непосильным трудом "доларовый кеш уже совсем скоро.

И совсем не все НБУ откупает обратно, что то откупают и наши бережливые граждане-хомячки.
Тем более хомячки предпочитают подсаживаться на растущую волну как раз на подЪеме.

В результате курс удерживается на низких отметках. Сумма пролета при импорте растет.
Импорт также растет, поскольку курсы относительно сладкие.
Все круг замкнулся.

Но рано,или поздно выход из круга все равно произойдет, портфельщики имеют такую нехорошую для НБУ привычку как "фиксить прибыль" при малейшем шухере.
А спусковым крючком шухера может послуджить что угодно, договора по газу ,например, уже сейчас есть варианты, что либо долгосрочного договора не будет вообще и газ будет просто идти по трубам по каким то разовым краткосрочным сделкам, либо договор будет долгосрочно,но максимум на пол-тора-два года, при максе фарта.
А значит на горизонте замаячит потеря нескольких млрд.дол., а также и рабочих мест и т.п. по мультипликатору.
Да и без газа проблем хватает - торможение промпроизводства как результат бодреньких рапортов об успехах последних лет, сокращение трудовых ресурсов и т.п.

С другой строны "зелень" обещает инвестиции и рынок земли.
Будет-не будет сейчас не важно,
но факт в том, что это не произойдет ни нынешней осенью, ни даже зимой.

А значит ,на моменте гривна переоценена, и кое-кому есть отличные шансы еще раз нажиться, и , к примеру, вывести капиталы,прибыль на офшорку по комфортным курсам.

Мне кажется, что иного варианта как в одно прекрасное межбанковское утро бодренько упасть ,для начала на 70-80 копеек - у гривны нет.

Когда это произойдет - вопрос (ждем повода,который может произойти в любой момент), как вопрос и глубина падения.

Скорее всего подберемся к средней за последние годы отметке 27.

Тренды на будущее не совсем ясны.

Будет зависеть от того - что происходит - косметика и макияж ( тогда 30-ку перевалим),
либо реально изменение правил игры (тогда и поход в долины на 22-23 не будет казаться необоснованным), ведь страна потенциально настолько все еще богата,что бабки для бюджета прямо под ногами валяются, только нагнись и возьми, но на моменте эти бабки все еще рассовывают по карманам совсем немного обЪектов.
Как говорится - никакого кризиса нет,они просто тырят наши бабки :)
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 14 сер, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:22

купив мальок зеленого по 25.30,заради інтересу бо шось скучно
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:25

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Причины снижения курса, что будет дальше и стоит ли покупать доллар сегодня?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:32

А можно ли каким-то образом заказать чтобы купюры (доллары) был только нового образца,
"синие" ?
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prgauto2 написав:А можно ли каким-то образом заказать чтобы купюры (доллары) был только нового образца,
"синие" ?
В Кредит Агриколе за крайние 5 лет, как минимум, они всегда синие, номера по порядку разложены, из новой пачки.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По видео - стремный неоднозначный совет дает эксперт : "дожидаться доллара по 25 и тогда покупать".
Курс 25 - это очень хорошо, а еще лучше когда пельмени сами в рот скачут.

Но, поезд на станцию 25 ушел уже давно - это как бы уже аксиома, если его дожидаться ,то можна ввобще вскочить на конечной.

И насчет конечной остановки эксперт кажется там говорил о 25-80 - 26-20. Но, тут практически стопроцентно - поезд уйдет гораздо дальше по маршруту, правда, как вариант- может к концу месяца, а может и не в самом августе.
Ну а суть в том, что этот заскок до 25 на моменте был рукотворным, притянутым за уши, не соответствует сейчас состояние экономики и финансов ни курсу 25, ни даже курсу 26.
Другое дело, что когда-нибудь в будущем - и эти курсы могут стать обоснованными,но для этого надо в верном направлении работать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 14 сер, 2019 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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