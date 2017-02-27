Додано: Сер 14 сер, 2019 10:11

Эта вся хренотень з доларом по двадцать пять напоминает как собака иногда гоняется за своим хвостом,с одной стороны план по доходам госбюджета не выполнен на 30 с хвостом млрд. (более 5% от запланированных поступлений), и Минфин вынужден привлекать деньги через бумаги под некислый процент для покрытия разрыва, держа к тому же в уме неопределенные сроки транша МВФ и необходимость отдавать "нажитый непосильным трудом "доларовый кеш уже совсем скоро.И совсем не все НБУ откупает обратно, что то откупают и наши бережливые граждане-хомячки.Тем более хомячки предпочитают подсаживаться на растущую волну как раз на подЪеме.В результате курс удерживается на низких отметках. Сумма пролета при импорте растет.Импорт также растет, поскольку курсы относительно сладкие.Все круг замкнулся.Но рано,или поздно выход из круга все равно произойдет, портфельщики имеют такую нехорошую для НБУ привычку как "фиксить прибыль" при малейшем шухере.А спусковым крючком шухера может послуджить что угодно, договора по газу ,например, уже сейчас есть варианты, что либо долгосрочного договора не будет вообще и газ будет просто идти по трубам по каким то разовым краткосрочным сделкам, либо договор будет долгосрочно,но максимум на пол-тора-два года, при максе фарта.А значит на горизонте замаячит потеря нескольких млрд.дол., а также и рабочих мест и т.п. по мультипликатору.Да и без газа проблем хватает - торможение промпроизводства как результат бодреньких рапортов об успехах последних лет, сокращение трудовых ресурсов и т.п.С другой строны "зелень" обещает инвестиции и рынок земли.Будет-не будет сейчас не важно,но факт в том, что это не произойдет ни нынешней осенью, ни даже зимой.А значит ,на моменте гривна переоценена, и кое-кому есть отличные шансы еще раз нажиться, и , к примеру, вывести капиталы,прибыль на офшорку по комфортным курсам.Мне кажется, что иного варианта как в одно прекрасное межбанковское утро бодренько упасть ,для начала на 70-80 копеек - у гривны нет.Когда это произойдет - вопрос (ждем повода,который может произойти в любой момент), как вопрос и глубина падения.Скорее всего подберемся к средней за последние годы отметке 27.Тренды на будущее не совсем ясны.Будет зависеть от того - что происходит - косметика и макияж ( тогда 30-ку перевалим),либо реально изменение правил игры (тогда и поход в долины на 22-23 не будет казаться необоснованным), ведь страна потенциально настолько все еще богата,что бабки для бюджета прямо под ногами валяются, только нагнись и возьми, но на моменте эти бабки все еще рассовывают по карманам совсем немного обЪектов.Как говорится - никакого кризиса нет,они просто тырят наши бабки