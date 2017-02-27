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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чем обусловлен рост? Обьёмов я не вижу
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:43
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:46
BTW, Это во всех отделениях ?
Додано: Сер 14 сер, 2019 10:49
К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].
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Додано: Сер 14 сер, 2019 10:55
Была где то лет 9 назад на форуме отличная ссылка на хронологию кризиса в РФ 1997-1998. Там очень издалека анализировалась именно хронология по датам и участникам
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:01
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02
минфин, есть также инсайд
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что произошло? Что произошло? Август месяц, ракета проводит огневые испытания. Скупайтесь глупцы!!! Урожай продадут и будет бюджет пальцы смоктать, если печатный станок не включат.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:20
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.08.2019 2524,1045
Доллар прибавил 9.5 копеек.
Открылись на копеечку выше вчерашнего закрытия, получаса постояли в раздумьях и уверенно пошли вверх. За час прошли около 15 копеек, после чего остановились. В активную фазу торги вошли достаточно рано, весь рост происходил при рабочих оборотах.
Анализировать причины роста пока рано, НБУ даже анализ ликвидности зажал.
Обороты в понедельник составили около 347 млн.
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