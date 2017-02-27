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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1792179317941795>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 289
вище 25.65
51%
147
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чем обусловлен рост? Обьёмов я не вижу
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:43

  Binimovich написав:
prgauto2 написав:А можно ли каким-то образом заказать чтобы купюры (доллары) был только нового образца,
"синие" ?
В Кредит Агриколе за крайние 5 лет, как минимум, они всегда синие, номера по порядку разложены, из новой пачки.


Угу. Спс. :)
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:46

  prgauto2 написав:
  Binimovich написав:
prgauto2 написав:А можно ли каким-то образом заказать чтобы купюры (доллары) был только нового образца,
"синие" ?
В Кредит Агриколе за крайние 5 лет, как минимум, они всегда синие, номера по порядку разложены, из новой пачки.


Угу. Спс. :)


BTW, Это во всех отделениях ?
prgauto2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:49

К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 10:55

  Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].


Была где то лет 9 назад на форуме отличная ссылка на хронологию кризиса в РФ 1997-1998. Там очень издалека анализировалась именно хронология по датам и участникам
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:01

  KOKS написав:Чем обусловлен рост? Обьёмов я не вижу


А где вы обычно видите/смотрите на объемы?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02

  Alex2007 написав:
  KOKS написав:Чем обусловлен рост? Обьёмов я не вижу


А где вы обычно видите/смотрите на объемы?


минфин, есть также инсайд
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На МБ ракета, что произошло? Может НБУ перестарался с выкупом?Зображення
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что произошло? Что произошло? Август месяц, ракета проводит огневые испытания. Скупайтесь глупцы!!! Урожай продадут и будет бюджет пальцы смоктать, если печатный станок не включат.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.08.2019 2524,1045
Доллар прибавил 9.5 копеек.
Открылись на копеечку выше вчерашнего закрытия, получаса постояли в раздумьях и уверенно пошли вверх. За час прошли около 15 копеек, после чего остановились. В активную фазу торги вошли достаточно рано, весь рост происходил при рабочих оборотах.
Анализировать причины роста пока рано, НБУ даже анализ ликвидности зажал.

Обороты в понедельник составили около 347 млн.
Сибарит
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