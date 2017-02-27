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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:28
Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40
Moneta написав:
К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].
История России, конечно, грустная. Но не поучительная для нас. Россия пострадала потому что у нее не было своего Яценюка. А нас тогда задело сильно потому что были сильные экономические связи с Россией.
Следовательно, если если сейчас начнет штормить ЕС, то нам будет хреново очень - ведь Яценюка у нас уже нет.
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buratinyo
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Додано: Сер 14 сер, 2019 11:49
buratinyo написав:
История России, конечно, грустная. Но не поучительная для нас. Россия пострадала потому что у нее не было своего Яценюка. А нас тогда задело сильно потому что были сильные экономические связи с Россией.
Следовательно, если если сейчас начнет штормить ЕС, то нам будет хреново очень - ведь Яценюка у нас уже нет.
Надеюсь это был сарказм?
Это как раз один из тех "патриотов" из-за которых мы сейчас имеем бакс не до 20-ти, а по овер 25.
Трахнул народ и теперь, не видно, не слышно... а такой "патриот" был у карыта.
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g_al1
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:01
zzzzzz написав:
Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.
Мене більше цікавить, що відбудеться 21 серпня, 5,9 погашення
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twin
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:05
twin
5.9 млрд USD?
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KOKS
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Додано: Сер 14 сер, 2019 12:11
KOKS написав:twin
5.9 млрд USD?
Грн конечно, каких USD.
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CasinoAA90
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