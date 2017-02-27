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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1792179317941795

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 289
вище 25.65
51%
147
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:28

Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40

  Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].

История России, конечно, грустная. Но не поучительная для нас. Россия пострадала потому что у нее не было своего Яценюка. А нас тогда задело сильно потому что были сильные экономические связи с Россией.

Следовательно, если если сейчас начнет штормить ЕС, то нам будет хреново очень - ведь Яценюка у нас уже нет. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:49

  buratinyo написав:История России, конечно, грустная. Но не поучительная для нас. Россия пострадала потому что у нее не было своего Яценюка. А нас тогда задело сильно потому что были сильные экономические связи с Россией.

Следовательно, если если сейчас начнет штормить ЕС, то нам будет хреново очень - ведь Яценюка у нас уже нет. :)


Надеюсь это был сарказм?
Это как раз один из тех "патриотов" из-за которых мы сейчас имеем бакс не до 20-ти, а по овер 25.
Трахнул народ и теперь, не видно, не слышно... а такой "патриот" был у карыта.
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:01

  zzzzzz написав:Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.

Мене більше цікавить, що відбудеться 21 серпня, 5,9 погашення :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:05

twin

5.9 млрд USD?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:11

  KOKS написав:twin

5.9 млрд USD?

Грн конечно, каких USD.
CasinoAA90
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:21

  CasinoAA90 написав:
  KOKS написав:twin

5.9 млрд USD?

Грн конечно, каких USD.

:mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 12:24

g_al1
++, да вот и мне не верится в инфляцию 300+% в 2014г....Чет это многоватенько :mrgreen: :| Где-то нас пересічних хорошенько "обули"
etalonsystem3
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:11

  zzzzzz написав:Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.


Здравствуйте .
Всем Хорошего дня.

ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫЕ МЫСЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО , ЧТО ГОСПОДИНА СМОЛИЯ КТО ТО МОЖЕТ ПЕРЕХИТРИТЬ .
Скорее всего, именно его банк ,может стать катализатором всех валютных процессов на валютном рынке.
Поэтому следует очень четко понимать, что действия его банка следует упреждать .
УВЫ, это могут сделать далеко не все.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Виявляється не обманювали вчора, коли пропонували по 25,30 а я носом крутив)
Сьогодні сам прийшов під обід, на вікні вже 25,40 і планують міняти на 25,45
Але ще по 25,35 відпустили мені :)
twin
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