Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:28
Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:40
История России, конечно, грустная. Но не поучительная для нас. Россия пострадала потому что у нее не было своего Яценюка. А нас тогда задело сильно потому что были сильные экономические связи с Россией.
Следовательно, если если сейчас начнет штормить ЕС, то нам будет хреново очень - ведь Яценюка у нас уже нет.
Додано: Сер 14 сер, 2019 11:49
Надеюсь это был сарказм?
Это как раз один из тех "патриотов" из-за которых мы сейчас имеем бакс не до 20-ти, а по овер 25.
Трахнул народ и теперь, не видно, не слышно... а такой "патриот" был у карыта.
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:01
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:05
twin
5.9 млрд USD?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:21
Додано: Сер 14 сер, 2019 12:24
g_al1
++, да вот и мне не верится в инфляцию 300+% в 2014г....Чет это многоватенько Где-то нас пересічних хорошенько "обули"
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:11
Здравствуйте .
Всем Хорошего дня.
ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫЕ МЫСЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО , ЧТО ГОСПОДИНА СМОЛИЯ КТО ТО МОЖЕТ ПЕРЕХИТРИТЬ .
Скорее всего, именно его банк ,может стать катализатором всех валютных процессов на валютном рынке.
Поэтому следует очень четко понимать, что действия его банка следует упреждать .
УВЫ, это могут сделать далеко не все.
Додано: Сер 14 сер, 2019 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Виявляється не обманювали вчора, коли пропонували по 25,30 а я носом крутив)
Сьогодні сам прийшов під обід, на вікні вже 25,40 і планують міняти на 25,45
Але ще по 25,35 відпустили мені
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