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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1793179417951796

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 289
вище 25.65
51%
147
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 289
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:01

  twin написав:Виявляється не обманювали вчора, коли пропонували по 25,30 а я носом крутив)
Сьогодні сам прийшов під обід, на вікні вже 25,40 і планують міняти на 25,45
Але ще по 25,35 відпустили мені :)


Взял в Укргазе по 32 и на улице добрал по 40, средняя 34 получилась
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:02

  zzzzzz написав:Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз.
За 3 дня продажи 750 млн.грн.


а купил кто? НБУ, минфин и госы? или Беня?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:21

Кор.счета 57,7 млрж ( +1,3 млрд )

вчера ПДВ налили на 336 млн
НБУ купил дежурных 20 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну от, тепер можна трохи вниз)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одним словом готуємось до гойдалок)
https://comments.ua/news/money/economy/ ... n_get_more
twin
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:46

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Вчера нерезы еще на 150 млн грн продали овгз. За 3 дня продажи 750 млн.грн.
a купил кто? НБУ, минфин и госы? или Беня?
другие нерезы (а может и резы!) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:51

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 14.08.2019 15.08.2019
дата розрахунку 13.08.2019 14.08.2019
Долар США 2514,616 2524,9317
После полудня доллар прибавил еще 0.7 копейки.
Достигнув к 11-30 максимума и немного на нем продержавшись, после 12 курс начал очень плавное снижение. За 3 часа преодолели 4 копейки. Обороты после 12 были уже очень скромными.
Все расклады мне не известны, но видны рыночно-психологические основания для сегодняшнего роста. Вчера НБУ снова развернул начавший падать рынок, выкупив дежурные 20 млн. Такие искусственные развороты 3 сессии подряд могли быть расценены участниками рынка как сигнал о том, что ниже регулятор пускать не собирается. Ждавшие более низкого курса пошли за покупками.

Этот день в истории:
2017 - 2563.06 (-)
2018 - 2745.89 (-)
Испугавшимся роста напоминаю, что курс все еще ниже минимума двух прошлых лет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

prgauto2 написав:
  prgauto2 написав:
  Binimovich написав:[quote="prgauto2"]А можно ли каким-то образом заказать чтобы купюры (доллары) был только нового образца,
"синие" ?
В Кредит Агриколе за крайние 5 лет, как минимум, они всегда синие, номера по порядку разложены, из новой пачки.


Угу. Спс. :)


BTW, Это во всех отделениях ?[/quote]В трех одесских. Мне больше не надо
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:04

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 57 713,8(56 414,79 + 1 299,01(+ 12 018,87)) млн.
Загальна ліквідність 57 713,8 + 9 064 - 86,7 = 66 691,1(65 445,49 + 1 245,61(+ 783,57)) млн. гривень.

НБУ вчора налив 503 млн. грн. купивши задекларовану 20 млн. долярів. Автономні чинники додали 742,80 млн. грн. Трошечки додали готівки в оббігу зменшивши коррахунки на -20,57 млн. грн. Та 790,58 млн. грн. додали Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65924,10(65919,06) млн. гривень. Зовсім на капелютку підросли.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2475,35.

Коррахунки, хоч і не значно, та виросли. Загальна ліквідність здолала середню вгору, та далеко не пішла. Ліквідності замало для сильного росту курсу.

Доляр сьогодні підріс на 10.31 копійок від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,2493(25,1462) грн./$.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65924,10 млн. грн., підросло на 13,82%(13,82%).

ВО

PS
Перше - сьогодні розрахунки за вчорашній аукціон ОВДП, та погашення старих випусків на 893 380 900 грн. Хоча ліквідності додадуть ще на 1 593 715 395,25 грн. за рахунок виплати купонів.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-14

По друге - сьогодні ще долярів купонами нададуть 10 491 390, й завтра добавлять 6 731 975 $.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-15

По третє - завтра згідно з Графік поширення та політика комунікацій мають надати нове значення середнього норматива ліквідності.

В четвертих - 21 серпня, після наступного аукціону, знову насиплять ліквідності аж на 6 698 662 831,25 грн.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-21

Ліквідності достатньо для розрахунків за нові ОВДП, ще й лишається. Ліквідність завтра має ще більше підрости!

Ще й zzzzzz дивується що, нєрєзи за три доби на вторинному ринку продали 750 млн.грн. :?

До чого це? Як на мене, то до початку сталого росту...

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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