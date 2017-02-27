Взял в Укргазе по 32 и на улице добрал по 40, средняя 34 получилась
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:01
Взял в Укргазе по 32 и на улице добрал по 40, средняя 34 получилась
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:02
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:21
Кор.счета 57,7 млрж ( +1,3 млрд )
вчера ПДВ налили на 336 млн
НБУ купил дежурных 20 млн
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну от, тепер можна трохи вниз)
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одним словом готуємось до гойдалок)
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:46
другие нерезы (а может и резы!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:51
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 14.08.2019 15.08.2019
дата розрахунку 13.08.2019 14.08.2019
Долар США 2514,616 2524,9317
После полудня доллар прибавил еще 0.7 копейки.
Достигнув к 11-30 максимума и немного на нем продержавшись, после 12 курс начал очень плавное снижение. За 3 часа преодолели 4 копейки. Обороты после 12 были уже очень скромными.
Все расклады мне не известны, но видны рыночно-психологические основания для сегодняшнего роста. Вчера НБУ снова развернул начавший падать рынок, выкупив дежурные 20 млн. Такие искусственные развороты 3 сессии подряд могли быть расценены участниками рынка как сигнал о том, что ниже регулятор пускать не собирается. Ждавшие более низкого курса пошли за покупками.
Этот день в истории:
2017 - 2563.06 (-38)
2018 - 2745.89 (-221)
Испугавшимся роста напоминаю, что курс все еще ниже минимума двух прошлых лет.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 14 сер, 2019 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 14 сер, 2019 14:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
BTW, Это во всех отделениях ?[/quote]В трех одесских. Мне больше не надо
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:04
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 57 713,8(56 414,79 + 1 299,01(+ 12 018,87)) млн.
Загальна ліквідність 57 713,8 + 9 064 - 86,7 = 66 691,1(65 445,49 + 1 245,61(+ 783,57)) млн. гривень.
НБУ вчора налив 503 млн. грн. купивши задекларовану 20 млн. долярів. Автономні чинники додали 742,80 млн. грн. Трошечки додали готівки в оббігу зменшивши коррахунки на -20,57 млн. грн. Та 790,58 млн. грн. додали Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65924,10(65919,06) млн. гривень. Зовсім на капелютку підросли.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2475,35.
Коррахунки, хоч і не значно, та виросли. Загальна ліквідність здолала середню вгору, та далеко не пішла. Ліквідності замало для сильного росту курсу.
Доляр сьогодні підріс на 10.31 копійок від вчора, і за курсом НБУ склав - 25,2493(25,1462) грн./$.
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65924,10 млн. грн., підросло на 13,82%(13,82%).
ВО
PS
Перше - сьогодні розрахунки за вчорашній аукціон ОВДП, та погашення старих випусків на 893 380 900 грн. Хоча ліквідності додадуть ще на 1 593 715 395,25 грн. за рахунок виплати купонів.
По друге - сьогодні ще долярів купонами нададуть 10 491 390, й завтра добавлять 6 731 975 $.
По третє - завтра згідно з
В четвертих - 21 серпня, після наступного аукціону, знову насиплять ліквідності аж на 6 698 662 831,25 грн.
Ліквідності достатньо для розрахунків за нові ОВДП, ще й лишається. Ліквідність завтра має ще більше підрости!
Ще й zzzzzz дивується що, нєрєзи за три доби на вторинному ринку продали 750 млн.грн.
До чого це? Як на мене, то до початку сталого росту...
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 14 сер, 2019 16:14
Я зранку не мав часу по 25,3. Взяв в обід по 25,36, хоча перед тим було 25,38.
По дорозі назад в офіс подивився а в Укргазі по 25,32. І людей взагалі не має. В мене інколи складається враження, що то банк для "своїх". У них відколи я трішки здав по 28,00 нормальних курсів на покупку не було. Весь час не ринкові. А тут - на тобі. Таке враження, що дали день-другий, щоб "добрі люди відкупились".
Франківськ продажу не змінює. 25,36. А от покупку підтягують. Вже 25,24.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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