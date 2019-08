Додано: Сер 14 сер, 2019 18:20

Пока не обновили августовские минимумы,но еще не вечер и только середина августа. Не поверили америкосы в рост экономики, вчера за 50 минут задрали индексы на 1,5-2% а сегодня шмякнулись на 2,5-3%Пока не обновили августовские минимумы,но еще не вечер и только середина августа.

Сталь уже на 919 нырнула.И вот новостьFederal agency wants to make it easier to get mortgages on condos.Хотят подхлестнуть облегченной ипотекой продажи квартир