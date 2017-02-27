Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].
Как бы возникает вопрос. Почему центробанк не провел количественное смягчение и не выкупил бумаги собственного правительства себе на балланс? ЗА ПОЛНОМИНАЛА?. В собственной валюте.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].
Как бы возникает вопрос. Почему центробанк не провел количественное смягчение и не выкупил бумаги собственного правительства себе на балланс? ЗА ПОЛНОМИНАЛА?. В собственной валюте.
наверное потому, что не было долларов, а напечатать рубли просто так нельзя.
На ЛМЕ я смотрю только цену LME STEEL REBAR. Кому тут нужна точна цена на какую-то двутавровую балку например ? - Никому. Нас интересует динами в %% соотношении за неделю,месяц,квартал, с начала года, за го, за 3 года. Вот и все.
Какая-то парадоксальная ситуация - цена на сталь последние полгода падает, а на железную руду до последнего времени росла галопирующими темпами - в полтора раза за те же полгода и вот только в последние две недели пошла вниз. Как такое вообще возможно - сырье дорожает, причем существенно, а продукция, которую из него производят - дешевеет! VTF??!
asti написав:Какая-то парадоксальная ситуация - цена на сталь последние полгода падает, а на железную руду до последнего времени росла галопирующими темпами - в полтора раза за те же полгода и вот только в последние две недели пошла вниз. Как такое вообще возможно - сырье дорожает, причем существенно, а продукция, которую из него производят - дешевеет! VTF??!
Думаю рост цены на руду компенсировало падение цены на газ. В итоге себестоимость осталась на месте или чуть просела. Газ за год почти в 3 раза подешевел ( в долларах )
Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].
Как бы возникает вопрос. Почему центробанк не провел количественное смягчение и не выкупил бумаги собственного правительства себе на балланс? ЗА ПОЛНОМИНАЛА?. В собственной валюте.
наверное потому, что не было долларов, а напечатать рубли просто так нельзя.