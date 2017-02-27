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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1794179517961797

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 290
вище 25.65
51%
148
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 17:30

  Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].

Как бы возникает вопрос.
Почему центробанк не провел количественное смягчение и не выкупил бумаги собственного правительства себе на балланс? ЗА ПОЛНОМИНАЛА?. В собственной валюте.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:06

  vovan_prm написав:
  Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].

Как бы возникает вопрос.
Почему центробанк не провел количественное смягчение и не выкупил бумаги собственного правительства себе на балланс? ЗА ПОЛНОМИНАЛА?. В собственной валюте.

наверное потому, что не было долларов, а напечатать рубли просто так нельзя.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:17

Не поверили америкосы в рост экономики, вчера за 50 минут задрали индексы на 1,5-2% а сегодня шмякнулись на 2,5-3%

Пока не обновили августовские минимумы,но еще не вечер и только середина августа.

Стальной индекс продолжает свое пике , сегодня -3,81% , за год -22%

5 Day -5.21%
1 Month -16.93%
3 Month -13.48%
YTD -9.23%
1 Year -21.89%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:20

  zzzzzz написав:Не поверили америкосы в рост экономики, вчера за 50 минут задрали индексы на 1,5-2% а сегодня шмякнулись на 2,5-3%

Пока не обновили августовские минимумы,но еще не вечер и только середина августа.

Сталь уже на 919 нырнула.
И вот новость
Federal agency wants to make it easier to get mortgages on condos.
Хотят подхлестнуть облегченной ипотекой продажи квартир
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 14 сер, 2019 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 18:27

hxbbgaf

Мы смотрим здесь.
NYSE American Steel Index
https://www.marketwatch.com/investing/i ... trycode=xx

На ЛМЕ я смотрю только цену LME STEEL REBAR.
Кому тут нужна точна цена на какую-то двутавровую балку например ? - Никому. Нас интересует динами в %% соотношении за неделю,месяц,квартал, с начала года, за го, за 3 года. Вот и все.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:03

Какая-то парадоксальная ситуация - цена на сталь последние полгода падает, а на железную руду до последнего времени росла галопирующими темпами - в полтора раза за те же полгода и вот только в последние две недели пошла вниз. Как такое вообще возможно - сырье дорожает, причем существенно, а продукция, которую из него производят - дешевеет! VTF??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:05

  asti написав:Какая-то парадоксальная ситуация - цена на сталь последние полгода падает, а на железную руду до последнего времени росла галопирующими темпами - в полтора раза за те же полгода и вот только в последние две недели пошла вниз. Как такое вообще возможно - сырье дорожает, причем существенно, а продукция, которую из него производят - дешевеет! VTF??!

Думаю рост цены на руду компенсировало падение цены на газ. В итоге себестоимость осталась на месте или чуть просела.
Газ за год почти в 3 раза подешевел ( в долларах )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:32

  dima_beleb написав:
  vovan_prm написав:
  Moneta написав:К декабрю 1997 года выяснилось, что доходов от размещения новых ГКО не хватает на выплаты по старым. Вместо экстренных мер по укреплению рынка было сделано противоположное: сняли ограничения для иностранцев, и вскоре треть всех ценных бумаг оказалась в их руках. Облигации продавались по цене 50-60 % от номинальной, а уже через несколько месяцев государство выплачивало владельцу полную стоимость. С 1 января 1998 года были сняты все ограничения на вывоз капитала. В итоге вместо притока, произошёл сильный отток валюты — все деньги вывезли, национальная валюта обесценилась, рынок ГКО обвалился, произошёл дефолт августа 1998 года[6].

Как бы возникает вопрос.
Почему центробанк не провел количественное смягчение и не выкупил бумаги собственного правительства себе на балланс? ЗА ПОЛНОМИНАЛА?. В собственной валюте.

наверное потому, что не было долларов, а напечатать рубли просто так нельзя.


В сети ссылок много. Первая, которая попалась на глаза.
http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/ ... -s00.shtml
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пригадую відео, яке тут недавно викладали, по рос. рублю, там йшлося про похід рубля на 55 вже ось, ось. На графіку вже 66)
twin
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