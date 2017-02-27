"Сегодня с самого начала торговой сессии наблюдался повышенный спрос на доллар, что привело к ситуативному росту котировок. Вероятно, сформировался отложенный спрос со стороны импортеров, которые планировали приобрести по выгодному курсу валюту, продаваемую зарубежными игроками под приобретение гособлигаций. Но объем продажи валюты нерезидентами был ниже ожидаемого, так как Минфин реализовал ОВГЗ на 2 млрд грн. Хотя предварительно было объявлено 3 млрд грн", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Коллеги с ним согласились и напомнили о текущих погашениях по гособлигациям. Гривна конвертируется в доллар и выводится за границу.



"Действительно, на среду скопилось много заявок на покупку доллара, и все рассчитывали на нерезидентский доллар под ОВГЗ. Но нельзя забывать, что было погашение гособлигаций на 1 млрд грн, и может часть полученной гривны также конвертировалась в валюту", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.



"Место импортеров на валютном рынке заняли держатели государственных облигаций. Они теперь важные инициаторы валютного спроса, который может давить на курс. Если будут конвертироваться в доллар, то валюта будет дорожать", - добавил Василий Невмержицкий.