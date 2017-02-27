.... нічого я не пропустив!
- просто в мене тих депо "різного калібру" - туєва хуча
- от і прийшло з якогось % за місяць...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:16
... за крок до перевороту думок ©
.... нічого я не пропустив!
- просто в мене тих депо "різного калібру" - туєва хуча
- от і прийшло з якогось % за місяць...
...я ще три роки тому написав це:
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Додано: Сер 14 сер, 2019 20:23
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:25
Сочетание факторов (резкий рост экспорта зерновых плюс необходимость привлекать гривну для доходной части бюджета за счет продажи ОВГЗ) привели к снижению курса иностранных валют к гривне. Некоторые из знакомых финансистов вообще считают продажи ОВГЗ иностранным спекулянтам не стоящим внимания из-за малой доли в общем количестве поступившей валюты за этот период. На вопрос об ожидаемом курсе доллара в октябре был получен ответ: " 27,00 плюс-минус гривна".
Не возражаю.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:42
Слушайте, 27 +- гривна это вам любой человек спрогнозирует на октябрь - тут экспертом быть не нужно//)) хотя я не вижу драйвера на котором мы уже в октябре доедем до 28 - это рост на 10% от сегодняшнего уровня!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:23
Буратино, так, да не так. Все немного сложнее.
Вот данные которые мы имеем. Курс
Платежный баланс НБУ. График я нарисовал для большей наглядности.
Теперь поясню что я нарисовал. В июне 2019 экспорт товаров был 3,255 млрд долларов. Это минимум за 1,5 года. В итоге отрицательный баланс товаров подскозил до -1,338 млрд долларов.
В июле вероятно сработал эффект отложенных сроков и экспорт резко вырос до 4-4,5 млрд.долларов. Это в свою очередь привело к падению отрицательного баланса товаров с -1,338 млрд в июне, до -0,5 ...-0,3 млрд долларов в июле.
А теперь прибавим к этому отрицательному балансу заход нерезов который активно начался только в конце мая.
В мае нерезы купили 6 млрд.грн ( $220 млн )
июнь - 13 млрд грн ( $500 млн )
июль - 28 млрд грн ( $1,1 млрд )
1-14 августа 0,4 млрд грн ( $15 млн )
А теперь если просумировать торговый баланс и баланс по нерезидентам становится понятно чего так провалился курс.
По августу скорее всего еще идет большой экспорт, но в связи с недавним снижением цен на зерновые и металлы экспортная выручка начнет падать. И отрицательный баланс торговли будет ухудщаться.
Живите своим умом!
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