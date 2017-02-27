Додано: Сер 14 сер, 2019 21:50

Все кри­зи­сы по­след­них 50 лет в США каждый раз со­про­вож­да­ет тра­ди­ци­он­ная ано­ма­лия, вы­зы­ва­е­мая рас­ту­щим кри­зи­сом те­ку­щей лик­вид­но­сти (рас­ту­щая кон­ку­рен­ция за ка­пи­тал для удер­жа­ния раз­лич­ных дол­го­вых пи­ра­мид и фи­нан­со­вых пи­ра­мид от краха) - до­ход­ность по крат­ко­сроч­ным ГКО ста­но­вит­ся выше дол­го­сроч­ных. То есть, чтобы занять на один год нужно за­пла­тить больше про­цен­тов, чем на 10 лет (в рас­че­те на один год). Это еще не начало фи­нан­со­вой паники и не сам кризис, но верный пред­вест­ник оных.Доходность по 3-х месячным ГКО США давно уже превышает 10-летние, но сегодня разрыв обновил рекорд с апреля 2007.Исторически за негативной аномалией между 2 и 10-летними ГКО вскоре следовал биржевой крах - в среднем через 7 месяцев. и рецессия еще 6 месяцев.Так или иначе, мы видим все больше грозных туч над горизонтом и новый финансовый крах в стиле 2008 не за горами. Масштаб будет, конечно, несколько побольше - слишком много пузырей и экономически бессмысленной деятельности расплодилось в США в период QE.