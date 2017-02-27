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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1795179617971798

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 290
вище 25.65
51%
148
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:16

... за крок до перевороту думок ©

  twin написав:Долярчик
Ви пропустили 0 в сумі 2,12 чи то реальна сума :)

.... нічого я не пропустив! :mrgreen:
- просто в мене тих депо "різного калібру" - туєва хуча :mrgreen:
- от і прийшло з якогось % за місяць... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:23

"Сегодня с самого начала торговой сессии наблюдался повышенный спрос на доллар, что привело к ситуативному росту котировок. Вероятно, сформировался отложенный спрос со стороны импортеров, которые планировали приобрести по выгодному курсу валюту, продаваемую зарубежными игроками под приобретение гособлигаций. Но объем продажи валюты нерезидентами был ниже ожидаемого, так как Минфин реализовал ОВГЗ на 2 млрд грн. Хотя предварительно было объявлено 3 млрд грн", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Коллеги с ним согласились и напомнили о текущих погашениях по гособлигациям. Гривна конвертируется в доллар и выводится за границу.

"Действительно, на среду скопилось много заявок на покупку доллара, и все рассчитывали на нерезидентский доллар под ОВГЗ. Но нельзя забывать, что было погашение гособлигаций на 1 млрд грн, и может часть полученной гривны также конвертировалась в валюту", - отметил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

"Место импортеров на валютном рынке заняли держатели государственных облигаций. Они теперь важные инициаторы валютного спроса, который может давить на курс. Если будут конвертироваться в доллар, то валюта будет дорожать", - добавил Василий Невмержицкий.
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:25

  Автор77 написав:Ну а суть в том, что этот заскок до 25 на моменте был рукотворным, притянутым за уши, не соответствует сейчас состояние экономики и финансов ни курсу 25, ни даже курсу 26.
Другое дело, что когда-нибудь в будущем - и эти курсы могут стать обоснованными,но для этого надо в верном направлении работать.

Сочетание факторов (резкий рост экспорта зерновых плюс необходимость привлекать гривну для доходной части бюджета за счет продажи ОВГЗ) привели к снижению курса иностранных валют к гривне. Некоторые из знакомых финансистов вообще считают продажи ОВГЗ иностранным спекулянтам не стоящим внимания из-за малой доли в общем количестве поступившей валюты за этот период. На вопрос об ожидаемом курсе доллара в октябре был получен ответ: " 27,00 плюс-минус гривна".

Не возражаю.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 20:42

Слушайте, 27 +- гривна это вам любой человек спрогнозирует на октябрь - тут экспертом быть не нужно//)) хотя я не вижу драйвера на котором мы уже в октябре доедем до 28 - это рост на 10% от сегодняшнего уровня!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:23

Буратино, так, да не так. Все немного сложнее.

Вот данные которые мы имеем. Курс

Зображення

Платежный баланс НБУ. График я нарисовал для большей наглядности.


Теперь поясню что я нарисовал. В июне 2019 экспорт товаров был 3,255 млрд долларов. Это минимум за 1,5 года. В итоге отрицательный баланс товаров подскозил до -1,338 млрд долларов.

В июле вероятно сработал эффект отложенных сроков и экспорт резко вырос до 4-4,5 млрд.долларов. Это в свою очередь привело к падению отрицательного баланса товаров с -1,338 млрд в июне, до -0,5 ...-0,3 млрд долларов в июле.

А теперь прибавим к этому отрицательному балансу заход нерезов который активно начался только в конце мая.

В мае нерезы купили 6 млрд.грн ( $220 млн )
июнь - 13 млрд грн ( $500 млн )
июль - 28 млрд грн ( $1,1 млрд )
1-14 августа 0,4 млрд грн ( $15 млн )

А теперь если просумировать торговый баланс и баланс по нерезидентам становится понятно чего так провалился курс.

По августу скорее всего еще идет большой экспорт, но в связи с недавним снижением цен на зерновые и металлы экспортная выручка начнет падать. И отрицательный баланс торговли будет ухудщаться.

Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 21:50

Все кри­зи­сы по­след­них 50 лет в США каждый раз со­про­вож­да­ет тра­ди­ци­он­ная ано­ма­лия, вы­зы­ва­е­мая рас­ту­щим кри­зи­сом те­ку­щей лик­вид­но­сти (рас­ту­щая кон­ку­рен­ция за ка­пи­тал для удер­жа­ния раз­лич­ных дол­го­вых пи­ра­мид и фи­нан­со­вых пи­ра­мид от краха) - до­ход­ность по крат­ко­сроч­ным ГКО ста­но­вит­ся выше дол­го­сроч­ных. То есть, чтобы занять на один год нужно за­пла­тить больше про­цен­тов, чем на 10 лет (в рас­че­те на один год). Это еще не начало фи­нан­со­вой паники и не сам кризис, но верный пред­вест­ник оных.
Доходность по 3-х месячным ГКО США давно уже превышает 10-летние, но сегодня разрыв обновил рекорд с апреля 2007.
Исторически за негативной аномалией между 2 и 10-летними ГКО вскоре следовал биржевой крах - в среднем через 7 месяцев. и рецессия еще 6 месяцев.
Так или иначе, мы видим все больше грозных туч над горизонтом и новый финансовый крах в стиле 2008 не за горами. Масштаб будет, конечно, несколько побольше - слишком много пузырей и экономически бессмысленной деятельности расплодилось в США в период QE.
https://m.aftershock.news/?q=node/779663
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.interfax.ru/business/672688
А чего не смакуете?
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:12

будет трясти однозначно. Вон и банки по депозитам краткосрочным трехмесячным сделали ставки существенно выше, чем за полугодовые и годовые. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:46

buratinyo

дайте приклад, щось не дуже помітно :)
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greenozon
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