.... нічого я не пропустив!
- просто в мене тих депо "різного калібру" - туєва хуча
- от і прийшло з якогось % за місяць...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:16
... за крок до перевороту думок ©
.... нічого я не пропустив!
- просто в мене тих депо "різного калібру" - туєва хуча
- от і прийшло з якогось % за місяць...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:23
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:25
Сочетание факторов (резкий рост экспорта зерновых плюс необходимость привлекать гривну для доходной части бюджета за счет продажи ОВГЗ) привели к снижению курса иностранных валют к гривне. Некоторые из знакомых финансистов вообще считают продажи ОВГЗ иностранным спекулянтам не стоящим внимания из-за малой доли в общем количестве поступившей валюты за этот период. На вопрос об ожидаемом курсе доллара в октябре был получен ответ: " 27,00 плюс-минус гривна".
Не возражаю.
Додано: Сер 14 сер, 2019 20:42
Слушайте, 27 +- гривна это вам любой человек спрогнозирует на октябрь - тут экспертом быть не нужно//)) хотя я не вижу драйвера на котором мы уже в октябре доедем до 28 - это рост на 10% от сегодняшнего уровня!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:23
Буратино, так, да не так. Все немного сложнее.
Вот данные которые мы имеем. Курс
Платежный баланс НБУ. График я нарисовал для большей наглядности.
Теперь поясню что я нарисовал. В июне 2019 экспорт товаров был 3,255 млрд долларов. Это минимум за 1,5 года. В итоге отрицательный баланс товаров подскозил до -1,338 млрд долларов.
В июле вероятно сработал эффект отложенных сроков и экспорт резко вырос до 4-4,5 млрд.долларов. Это в свою очередь привело к падению отрицательного баланса товаров с -1,338 млрд в июне, до -0,5 ...-0,3 млрд долларов в июле.
А теперь прибавим к этому отрицательному балансу заход нерезов который активно начался только в конце мая.
В мае нерезы купили 6 млрд.грн ( $220 млн )
июнь - 13 млрд грн ( $500 млн )
июль - 28 млрд грн ( $1,1 млрд )
1-14 августа 0,4 млрд грн ( $15 млн )
А теперь если просумировать торговый баланс и баланс по нерезидентам становится понятно чего так провалился курс.
По августу скорее всего еще идет большой экспорт, но в связи с недавним снижением цен на зерновые и металлы экспортная выручка начнет падать. И отрицательный баланс торговли будет ухудщаться.
Живите своим умом!
Додано: Сер 14 сер, 2019 21:50
Все кризисы последних 50 лет в США каждый раз сопровождает традиционная аномалия, вызываемая растущим кризисом текущей ликвидности (растущая конкуренция за капитал для удержания различных долговых пирамид и финансовых пирамид от краха) - доходность по краткосрочным ГКО становится выше долгосрочных. То есть, чтобы занять на один год нужно заплатить больше процентов, чем на 10 лет (в расчете на один год). Это еще не начало финансовой паники и не сам кризис, но верный предвестник оных.
Доходность по 3-х месячным ГКО США давно уже превышает 10-летние, но сегодня разрыв обновил рекорд с апреля 2007.
Исторически за негативной аномалией между 2 и 10-летними ГКО вскоре следовал биржевой крах - в среднем через 7 месяцев. и рецессия еще 6 месяцев.
Так или иначе, мы видим все больше грозных туч над горизонтом и новый финансовый крах в стиле 2008 не за горами. Масштаб будет, конечно, несколько побольше - слишком много пузырей и экономически бессмысленной деятельности расплодилось в США в период QE.
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А чего не смакуете?
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:12
будет трясти однозначно. Вон и банки по депозитам краткосрочным трехмесячным сделали ставки существенно выше, чем за полугодовые и годовые.
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:46
buratinyo
дайте приклад, щось не дуже помітно
+50грн !
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