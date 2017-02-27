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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1796179717981799

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 290
вище 25.65
51%
148
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 290
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

для чтения между строк :

НБУ не будут сдерживать укрепление гривны, - Лепушинский

Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвацию гривны (падение курса иностранных валют), ведь этот процесс ослабит доверие инвесторов к украинской валюте.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский, передает пресс-служба НБУ.

Лепушинский считает, что НБУ придерживается плавающего курса гривны, чтобы установить рыночный курс валют – это принцип монетарной политики Нацбанка.

Обменный курс может измениться как в сторону девальвации, так и ревальвации – вероятность этих процессов одинакова. Таким образом укрепляется доверие к гривне и снижается уровень долларизации экономики.

“Кто будет доверять гривне, если Национальный банк будет допускать только девальвацию, но удерживать курс от ревальвации», – заявляет Лепушинский.

Экономист также отметил, что ревальвация гривны способствует снижению уровня инфляции до планового показателя, установленного Нацбанком, поэтому учреждение не планирует противодействовать этому процессу.

«Если представить, что НБУ не будет позволять обменному курсу усиливаться, это будет свидетельствовать, что в перспективе он будет двигаться только в одну сторону – девальвации, или, в лучшем случае, просто оставаться неизменным. При таких условиях на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать бесполезно», – добавил Лепушинский.
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