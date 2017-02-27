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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1796179717981799

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

для чтения между строк :

НБУ не будут сдерживать укрепление гривны, - Лепушинский

Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвацию гривны (падение курса иностранных валют), ведь этот процесс ослабит доверие инвесторов к украинской валюте.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский, передает пресс-служба НБУ.

Лепушинский считает, что НБУ придерживается плавающего курса гривны, чтобы установить рыночный курс валют – это принцип монетарной политики Нацбанка.

Обменный курс может измениться как в сторону девальвации, так и ревальвации – вероятность этих процессов одинакова. Таким образом укрепляется доверие к гривне и снижается уровень долларизации экономики.

“Кто будет доверять гривне, если Национальный банк будет допускать только девальвацию, но удерживать курс от ревальвации», – заявляет Лепушинский.

Экономист также отметил, что ревальвация гривны способствует снижению уровня инфляции до планового показателя, установленного Нацбанком, поэтому учреждение не планирует противодействовать этому процессу.

«Если представить, что НБУ не будет позволять обменному курсу усиливаться, это будет свидетельствовать, что в перспективе он будет двигаться только в одну сторону – девальвации, или, в лучшем случае, просто оставаться неизменным. При таких условиях на приток долгосрочных инвестиций рассчитывать бесполезно», – добавил Лепушинский.
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 00:53

zzzzzz
3% это вааще ниочем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 03:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рост ВВП в Украине побил рекорд

В Украине во втором квартале 2019 года рост ВВП ускорился почти в два раза до 4,6%, что является рекордным показателем за последние почти три года. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

«Прирост реального ВВП во 2-м квартале 2019 составил 4,6% Это рекорд начиная с 4-го квартала 2016 года», – написал он.

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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:01

Всем доброе утро!
Какова вероятность взлета курса доллара на межбанке уже сегодня? Не роста на символические 5 - 10 копеек, а более серьезных колебаний? Или такой сценарий переносится на середину следующей недели, учитывая период бюджетных платежей?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Відкриття різке поки.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.33
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:34

  Zebra написав:Что произошло? Что произошло? Август месяц, ракета проводит огневые испытания. Скупайтесь глупцы!!! Урожай продадут и будет бюджет пальцы смоктать, если печатный станок не включат.

Лол, кажется, кто-то снова стал оленем, прикупив дорогой бакс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
После начала работы нового правительства в страну потечет куча баксов, так что ваши сказки-пугалки выглядят нереалистично) Хотя, может и придется включать станок, ведь НБУ придется выкупать столько баксов излишков с МБ, что гривны может и не хватить)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:36

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Что произошло? Что произошло? Август месяц, ракета проводит огневые испытания. Скупайтесь глупцы!!! Урожай продадут и будет бюджет пальцы смоктать, если печатный станок не включат.

Лол, кажется, кто-то снова стал оленем, прикупив дорогой бакс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
После начала работы нового правительства в страну потечет куча баксов, так что ваши сказки-пугалки выглядят нереалистично) Хотя, может и придется включать станок, ведь НБУ придется выкупать столько баксов излишков с МБ, что гривны может и не хватить)


это нужно какими быть далёкими инвесторами?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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