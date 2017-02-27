Додано: Чет 15 сер, 2019 10:56

Информация об убытках и переходе на 4-дневную рабочую неделю на Моторе появилась ещё во втором квартале.



Но сейчас это скорее всего будут раскручивать как следствие проигрыша Богуслаева свадебному фотографу.



И Богуслаев с Мотором уже давным-давно подыскивают "запасные варианты" через китайцев и россиян

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин