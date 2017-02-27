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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1798179918001801>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 09:56

Портфель нерезов установил новый рекорд 87,746 млрд
гривневые ОВГЗ - 85,072
валютные - 2,673 грн ( экв )


Гривневый портфель нерезов был 7.08.2019 - 85,040 млрд , потом в течении недели он опустился на 900 млн и сейчас опять вырос. По сути можно сказать что объем вложений не изменился. НО прошу обратить ваше внимание , полученный купонный доход не стали вкладывать а вывели. Вчера была выплата купона очень большая порядка 2,5 млрд.грн , бОльшую часть получили нерезы, и они решили вывести доход.

Что касается валютной составной портфеля, то в связи с ростом курсом растет гривневый эквивалент,при том что валютный номинал остается без изменений.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:02

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 55 838,80(57 713,80 - 1 875(+ 1 299,01)) млн.
Овернайти дебет 15% - 9 308(9 064 + 244(− 53)) млн.
Овернайти кредит 19% - 86,7(86,7 + 0,0(+ 0,4)) млн.

Загальна ліквідність 55 838,80 + 9 308 - 86,7 = 65 060,10(66 691,10 − 1 631(+ 1 245,61)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні впала, і знову сіла під середнє значення, і коррахунки впали нижче норматива.

Овернайти трошечки підросли на 244 млн.грн. Коррахунки, впали - 1 875 млн. грн. визначивши падіння загальної ліквідності.

Я вчора очікував ріст ліквідності і на сьогодні ще не розумію куда поділись вчорашні виплати майже 1.5 млрд. грн. купонів за облігаціями ОВДП.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-08-14

ДОДАНО!
Ну ось загадга і розвʼязалась!
НБУ вчора нічого не купив. Автономні чинники забрали -1 630,97 млн. грн. Підсушили готівку в оббігу додавши коррахунки на 146,24 млн. грн. Та хапнули -1 758,19 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ось і пропажа 1,5 млрд. грн. На чому доляру рости? В гору натощак, чи як?
ДОДАНО!

Хоча погашення таки привели до збільшення основної суми ОВДП десь на 1 млрд. і майже все збільшення за рахунок нерезидентів!
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Так і мало статися бо залучил 13 серпня 1,9 млрд, а вчора повернули 0,9 млрд.

Загальна ліквідність повернулась в область нижче середньої. Ліквідність впала. Та й ще це на передодні налогових платежів в Мінфін.

Ліквідності малувато буде для стрімкого росту доляра! :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 15 сер, 2019 11:18, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:22

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Что произошло? Что произошло? Август месяц, ракета проводит огневые испытания. Скупайтесь глупцы!!! Урожай продадут и будет бюджет пальцы смоктать, если печатный станок не включат.

Лол, кажется, кто-то снова стал оленем, прикупив дорогой бакс :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
После начала работы нового правительства в страну потечет куча баксов, так что ваши сказки-пугалки выглядят нереалистично) Хотя, может и придется включать станок, ведь НБУ придется выкупать столько баксов излишков с МБ, что гривны может и не хватить)

а что делает этакое новое правительство, что потечет река баксов в Украину?
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://biz.nv.ua/markets/motor-sich-pe ... 37588.html

Вот так и снижается промпроизводство и возрастает дефицит торговли. ОВГЗ еще выпустим под 17% и гуляем дальше.
siriys
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:46

  siriys написав:https://biz.nv.ua/markets/motor-sich-perehodit-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-novosti-ukrainy-50037588.html

Вот так и снижается промпроизводство и возрастает дефицит торговли. ОВГЗ еще выпустим под 17% и гуляем дальше.

Ось так відбувається переорієнтація на світові стандарти виробництва та постачання комплектуючих. Скільки років у них було, щоб переорієнтувати виробництво?
Не "гоніть" на всіх на прикладі однієї компанії.
Франківськ 25,26/25,40.
В Укргазі зранку було по 25,32. Ажіотажу не було. Чи була валюта в касі - не питав.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:В Укргазі зранку було по 25,32. Ажіотажу не було. Чи була валюта в касі - не питав.

появилась, когда курс 25,50 стал
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:56

  Realist написав:
  siriys написав:https://biz.nv.ua/markets/motor-sich-perehodit-na-chetyrehdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-novosti-ukrainy-50037588.html

Вот так и снижается промпроизводство и возрастает дефицит торговли. ОВГЗ еще выпустим под 17% и гуляем дальше.

Ось так відбувається переорієнтація на світові стандарти виробництва та постачання комплектуючих. Скільки років у них було, щоб переорієнтувати виробництво?
Не "гоніть" на всіх на прикладі однієї компанії.


Чтобы "переориентировать" производство нужны деньги. Большие деньги. А где их взять, если государство не дает, а внешним и внутренним инвесторам выгоднее вложится в гривну под 18% и валютные ОВГЗ под 6-9%.
И да конечно по одной компании не стоит судить.
Но если посмотреть на все украинские высокотехнологичные компании, то ничего хорошего уже лет 5-7 не происходит (антонов, южмаш, автостроение, судостроение и прочие).
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:56

Информация об убытках и переходе на 4-дневную рабочую неделю на Моторе появилась ещё во втором квартале.

Но сейчас это скорее всего будут раскручивать как следствие проигрыша Богуслаева свадебному фотографу.

И Богуслаев с Мотором уже давным-давно подыскивают "запасные варианты" через китайцев и россиян
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 10:58

  Вкладчик1234 написав:Информация об убытках и переходе на 4-дневную рабочую неделю на Моторе появилась ещё во втором квартале.

Но сейчас это скорее всего будут раскручивать как следствие проигрыша Богуслаева свадебному фотографу.

И Богуслаев с Мотором уже давным-давно подыскивают "запасные варианты" через китайцев и россиян


Местные пишут что те кто помоложе ( работники ) уже уехали на завод в рашку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:04

Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
Anadonta
 
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