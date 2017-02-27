Портфель нерезов установил новый рекорд 87,746 млрд гривневые ОВГЗ - 85,072 валютные - 2,673 грн ( экв )
Гривневый портфель нерезов был 7.08.2019 - 85,040 млрд , потом в течении недели он опустился на 900 млн и сейчас опять вырос. По сути можно сказать что объем вложений не изменился. НО прошу обратить ваше внимание , полученный купонный доход не стали вкладывать а вывели. Вчера была выплата купона очень большая порядка 2,5 млрд.грн , бОльшую часть получили нерезы, и они решили вывести доход.
Что касается валютной составной портфеля, то в связи с ростом курсом растет гривневый эквивалент,при том что валютный номинал остается без изменений.
ДОДАНО! Ну ось загадга і розвʼязалась! НБУ вчора нічого не купив. Автономні чинники забрали -1 630,97 млн. грн. Підсушили готівку в оббігу додавши коррахунки на 146,24 млн. грн. Та хапнули -1 758,19 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Ось і пропажа 1,5 млрд. грн. На чому доляру рости? В гору натощак, чи як? ДОДАНО!
Хоча погашення таки привели до збільшення основної суми ОВДП десь на 1 млрд. і майже все збільшення за рахунок нерезидентів! https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls Так і мало статися бо залучил 13 серпня 1,9 млрд, а вчора повернули 0,9 млрд.
Загальна ліквідність повернулась в область нижче середньої. Ліквідність впала. Та й ще це на передодні налогових платежів в Мінфін.
Ліквідності малувато буде для стрімкого росту доляра!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 15 сер, 2019 11:18, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Zebra написав:Что произошло? Что произошло? Август месяц, ракета проводит огневые испытания. Скупайтесь глупцы!!! Урожай продадут и будет бюджет пальцы смоктать, если печатный станок не включат.
Лол, кажется, кто-то снова стал оленем, прикупив дорогой бакс После начала работы нового правительства в страну потечет куча баксов, так что ваши сказки-пугалки выглядят нереалистично) Хотя, может и придется включать станок, ведь НБУ придется выкупать столько баксов излишков с МБ, что гривны может и не хватить)
а что делает этакое новое правительство, что потечет река баксов в Украину?
Вот так и снижается промпроизводство и возрастает дефицит торговли. ОВГЗ еще выпустим под 17% и гуляем дальше.
Ось так відбувається переорієнтація на світові стандарти виробництва та постачання комплектуючих. Скільки років у них було, щоб переорієнтувати виробництво? Не "гоніть" на всіх на прикладі однієї компанії. Франківськ 25,26/25,40. В Укргазі зранку було по 25,32. Ажіотажу не було. Чи була валюта в касі - не питав.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Вот так и снижается промпроизводство и возрастает дефицит торговли. ОВГЗ еще выпустим под 17% и гуляем дальше.
Ось так відбувається переорієнтація на світові стандарти виробництва та постачання комплектуючих. Скільки років у них було, щоб переорієнтувати виробництво? Не "гоніть" на всіх на прикладі однієї компанії.
Чтобы "переориентировать" производство нужны деньги. Большие деньги. А где их взять, если государство не дает, а внешним и внутренним инвесторам выгоднее вложится в гривну под 18% и валютные ОВГЗ под 6-9%. И да конечно по одной компании не стоит судить. Но если посмотреть на все украинские высокотехнологичные компании, то ничего хорошего уже лет 5-7 не происходит (антонов, южмаш, автостроение, судостроение и прочие).