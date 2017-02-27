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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:10
Anadonta написав:
Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
33/36
Живите своим умом!
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:13
zzzzzz написав: Anadonta написав:
Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
33/36
31/34...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:15
Фіксінг нерезів завершився)
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