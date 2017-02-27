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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1798179918001801

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:10

  Anadonta написав:Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?


33/36
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:13

  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
33/36
31/34...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фіксінг нерезів завершився)
twin
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