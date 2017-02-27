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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 11:10
Anadonta написав:
Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
33/36
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:13
zzzzzz написав: Anadonta написав:
Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
33/36
31/34...
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:15
Фіксінг нерезів завершився)
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:22
30/33 аднака
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:30
25.31-25.35/25.41-25.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:34
ЧернiвцI 25.3-25.4
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:57
Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
О намерении ввести эти новые пошлины заявил в начале августа президент США Дональд Трамп. Во вторник, 13 августа, торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. А Трамп в свою очередь объяснил решение нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.
"Это решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 11:59
27/30
мдааа.... не хорошо...внешка опять вся красная.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:01
zzzzzz написав:
30/33 аднака
25/28 обилетили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:02
zzzzzz написав:
27/30
мдааа.... не хорошо...внешка опять вся красная.
Гривна - защитный актив, проценты по ОВГЗ такие, что хеджируют любые убытки по внешним активам.
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Zebra
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