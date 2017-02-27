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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17991800180118021803>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:10

  Anadonta написав:Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?


33/36
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:13

  zzzzzz написав:
  Anadonta написав:Похоже, всех страждущих удовлетворили. Пока вроде остановка - 37/40. В продаже даже присели на 1 коп. - есть надежда на маленький откат во второй половине сессии?
33/36
31/34...
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фіксінг нерезів завершився)
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:22

30/33 аднака :D
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:30

25.31-25.35/25.41-25.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЧернiвцI 25.3-25.4
витя
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:57

Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.

О намерении ввести эти новые пошлины заявил в начале августа президент США Дональд Трамп. Во вторник, 13 августа, торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. А Трамп в свою очередь объяснил решение нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.

"Это решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 11:59

27/30

мдааа.... не хорошо...внешка опять вся красная.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:01

  zzzzzz написав:30/33 аднака :D
25/28 обилетили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:02

  zzzzzz написав:27/30

мдааа.... не хорошо...внешка опять вся красная.

Гривна - защитный актив, проценты по ОВГЗ такие, что хеджируют любые убытки по внешним активам.
Zebra
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