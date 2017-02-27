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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1799180018011802

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Батл Минфін-НБУ продовжується, запасаємось попкорнои))
https://ubr.ua/finances/exchange-market ... n_get_more
twin
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:06

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.08.2019 2536,9225
Доллар укрепился на 12 копеек.
Стартовали копеек на 10 выше уровня вчерашнего закрытия, до 11 подросли еще на 7, но с началом активной части торгов валюта оказалась в некотором избытке, и котировки начали уверенное снижение. К обеду оказались на уровне между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием. При этом стоит заметить, что на пике было продано достаточно много.
Глядя на график, складывается впечатление, что рынок ждет роста курса, но баланс рынка не пускает.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
13.08.2019
Усього, млн дол. США 404.5
Обороты остаются очень хорошими.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:09

НБУ вчера не выходил на межбанк, при этом был рост ....
Похоже что сегодня НБУ тоже нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:12

Да, практически вернулись ко вчерашнему курсу. А я с утра, увидев неслабый рост, "психанул" - подумал, что началось и дал заявку на покупку USD на межбанке. Интересно, по какому курсу Прокредит закроет сделку?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Гривневый портфель нерезов был 7.08.2019 - 85,040 млрд , потом в течении недели он опустился на 900 млн и сейчас опять вырос. По сути можно сказать что объем вложений не изменился. НО прошу обратить ваше внимание , полученный купонный доход не стали вкладывать а вывели. Вчера была выплата купона очень большая порядка 2,5 млрд.грн , бОльшую часть получили нерезы, и они решили вывести доход.

Рановато судить о судьбе купона, дайте им хотя бы пару дней, чтобы принять решения и провести операции.
Сейчас, по идее, должны быть разнонаправленные движения среди нерезов. Те, кто вкладывался в начале года для игры на курсовых разницах, сейчас должны выходить. Те, кто решился играть в долгую, могут и довкладываться. Есть у меня сомнения в стройности их рядов :) Сейчас видим некий баланс, что неплохо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:22

Сибарит
Минфин купон зачисляет всем одновременно , вчера было зачисление в районе 12:00
Понимаете, о выплате купона известно зараннее. График выплаты известен с момента выпуска. То есть каждый кто покупал бумагу знал о дате выплаты,по-этому решение о дальнейших действиях можно принимать заранее.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:24

Сибарит
Курс сейчас держится на значительном росте экспорта.
Нерезы купоны выводят , ну и импортеры делают покупки.
Экспорт скоро снизится, и курс поедет.

На следующей неделе будет погашение 6 млрд полугодовых, там много нерезов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:43

  zzzzzz написав:на следующей неделе будет погашение 6 млрд полугодовых, там много нерезов.
их могут легко пересадить в трехлеточки если ограничение уберут. Вечером узнаем! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:47

  asti написав:
  zzzzzz написав:на следующей неделе будет погашение 6 млрд полугодовых, там много нерезов.
их могут легко пересадить в трехлеточки если ограничение уберут. Вечером узнаем! :)



Евробонды Украины дешевеют уже 3 недели ( по номиналу -5% ) доходность выросла примерно на 1п.п. до 8%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:49

Если сейчас ограничениями нерезов попросят на выход - это игра с огнем - они начнут выходить, курс начнет расти, что спровоцирует ещё больший выход и, соответственно, ещё больший рост курса, который, учитывая объемы вложений, может быть значительным. А НБУ как всегда разведет руками: таргетирование инфляции!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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