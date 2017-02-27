а тем временем на межбанке 24/27...zzzzzz написав:Евробонды Украины дешевеют уже 3 недели ( по номиналу -5% ) доходность выросла примерно на 1п.п. до 8%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:52
а тем временем на межбанке 24/27...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:53
а потом НБУ перечислит наваренную прибыль в бюджет
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:31
естественно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:34
Курс
Всем Добрый День!
Ребята какие есть мнения, ниже уже не будет в этом году доллар? Много рисков впереди...
По идее завтра в лучшем случае курс "на месте", в понедельник -вторник на след.недели...вопросы и дальше...еще больше вопросы...
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:45
аха-ха
Уронили Мишку на пол ))
20/23...
Трусят валютных хомячков))
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
походу стабиль до осени..
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:11
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:11
посмотрим куда пойдут 6 ярдов погашения в среду. Если на выход - рост, если пересадка до 22 года - вниз//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:12
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:13
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