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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1801180218031804>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:52

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:на следующей неделе будет погашение 6 млрд полугодовых, там много нерезов.
их могут легко пересадить в трехлеточки если ограничение уберут. Вечером узнаем! :)
Евробонды Украины дешевеют уже 3 недели ( по номиналу -5% ) доходность выросла примерно на 1п.п. до 8%
а тем временем на межбанке 24/27... :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:53

  asti написав: А НБУ как всегда разведет руками: таргетирование инфляции!! :) :)

а потом НБУ перечислит наваренную прибыль в бюджет :D
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:31

  J написав:
  asti написав: А НБУ как всегда разведет руками: таргетирование инфляции!! :) :)
а потом НБУ перечислит наваренную прибыль в бюджет :D
естественно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:34

Курс

Всем Добрый День!
Ребята какие есть мнения, ниже уже не будет в этом году доллар? Много рисков впереди...
По идее завтра в лучшем случае курс "на месте", в понедельник -вторник на след.недели...вопросы и дальше...еще больше вопросы...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:45

аха-ха

Уронили Мишку на пол ))

20/23... :twisted:

Трусят валютных хомячков))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

походу стабиль до осени..
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:11

  zzzzzz написав:аха-ха

Уронили Мишку на пол ))

20/23... :twisted:

Трусят валютных хомячков))


в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:11

  KOKS написав:походу стабиль до осени..
посмотрим куда пойдут 6 ярдов погашения в среду. Если на выход - рост, если пересадка до 22 года - вниз//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:12

  KOKS написав:походу стабиль до осени..


Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:13

  Alex2007 написав:
  KOKS написав:походу стабиль до осени..


Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.


Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...) :) ?
GDV29
 
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