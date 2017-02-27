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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1801180218031804

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 291
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
25
25.45 - 25.5499
7%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
58
Всього голосів : 291
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:13

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Балашов 5.10 говорил что все баксы надо менять на гривны и курс будет около 25 до 2023. Может осенью уже не будет девальвации?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:14

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:аха-ха

Уронили Мишку на пол ))

20/23... :twisted:

Трусят валютных хомячков))


в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5


То что было в 2017 или 16 или еще каком-то году можно забыть....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Уронили Мишку на пол ))20/23... :twisted:
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
не было в 2017 24.95 - 25.5 был минимум! И взорвали не после 15, а 31 числа. Но вы на тот год не смотрите - в этом так не будет. Вспомните 2015 - тогда бакс до 7 октября падал!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17

  GDV29 написав:
  Alex2007 написав:
  KOKS написав:походу стабиль до осени..


Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.


Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...) :) ?


Я лично их вообще не жду и не ждал в этом году. :lol: А вот в прошлом - да... :mrgreen: - но это тоже уже не важно. :mrgreen:
Просто наблюдаю за этим всем и вижу что никак не уймутся. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:аха-ха

Уронили Мишку на пол ))

20/23... :twisted:

Трусят валютных хомячков))


в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5


То что было в 2017 или 16 или еще каком-то году можно забыть....


тенденция идет 4 года в подряд. А осеняя девальвация - тенденция еще с 1993 году. 30 лет повторяется или 30 лет все боятся этой тенденции :mrgreen:

т.е. по Вашему в этом году и в следующих будет по 22грн за бакс?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20

  asti написав:
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Уронили Мишку на пол ))20/23... :twisted:
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
не было в 2017 24.95 - 25.5 был минимум! И взорвали не после 15, а 31 числа. Но вы на тот год не смотрите - в этом так не будет. Вспомните 2015 - тогда бакс до 7 октября падал!


я 100% не помню, просто схожу написал. 15 числа поменял по 25.6-25.9 или как-то так. Потом улетело. Но дело не в этом. :| если сравнивать 2017, то тогда 25-26 будет супер стабильный курс.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20

  GDV29 написав:
  Alex2007 написав:
  KOKS написав:походу стабиль до осени..
Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.
Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...) :) ?
Январь//)) :shock: :shock: :wink:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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