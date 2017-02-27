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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:13
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Балашов 5.10 говорил что все баксы надо менять на гривны и курс будет около 25 до 2023. Может осенью уже не будет девальвации?
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proftpd66
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:14
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
аха-ха
Уронили Мишку на пол ))
20/23...
Трусят валютных хомячков))
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
То что было в 2017 или 16 или еще каком-то году можно забыть....
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Alex2007
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Уронили Мишку на пол ))20/23...
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
не было в 2017 24.95 - 25.5 был минимум! И взорвали не после 15, а 31 числа. Но вы на тот год не смотрите - в этом так не будет. Вспомните 2015 - тогда бакс до 7 октября падал!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
GDV29 написав: Alex2007 написав: KOKS написав:
походу стабиль до осени..
Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.
Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...)
?
Я лично их вообще не жду и не ждал в этом году.
А вот в прошлом - да...
- но это тоже уже не важно.
Просто наблюдаю за этим всем и вижу что никак не уймутся.
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Alex2007
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:17
Alex2007 написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
аха-ха
Уронили Мишку на пол ))
20/23...
Трусят валютных хомячков))
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
То что было в 2017 или 16 или еще каком-то году можно забыть....
тенденция идет 4 года в подряд. А осеняя девальвация - тенденция еще с 1993 году. 30 лет повторяется или 30 лет все боятся этой тенденции
т.е. по Вашему в этом году и в следующих будет по 22грн за бакс?
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proftpd66
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20
asti написав: proftpd66 написав: zzzzzz написав:
Уронили Мишку на пол ))20/23...
в 2017 было аналогично, уронили до 24.95. После 15 числа Августа резко взорвали и понеслось до 27.5
не было в 2017 24.95 - 25.5 был минимум! И взорвали не после 15, а 31 числа. Но вы на тот год не смотрите - в этом так не будет. Вспомните 2015 - тогда бакс до 7 октября падал!
я 100% не помню, просто схожу написал. 15 числа поменял по 25.6-25.9 или как-то так. Потом улетело. Но дело не в этом.
если сравнивать 2017, то тогда 25-26 будет супер стабильный курс.
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proftpd66
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:20
GDV29 написав: Alex2007 написав: KOKS написав:
походу стабиль до осени..
Не будет никакого стабиля.
Походу так и хотят залезть ниже 25.... Если даже не смогли осилить какие-то несчастные 25.4 на мб.
Ну и когда ждете ниже 25 за дол (август, сентябрь ...)
?
Январь//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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